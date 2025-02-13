Türkiye’nin 11’nci Model Fabrikası Sakarya’da kurulacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan’ın ev sahipliği yaptığı “Model Fabrikaya Yönelik Planlama ve Bilgilendirme Toplantısı”na Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Yücel Özkara, Sakarya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İsrafil Yıldız, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetim Kurulu Başkanları ve Müdürleri ile çok sayıda ilgili kurum/kuruluş temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, verimliliği ve başarısı test edilmiş bu uygulamanın Sakarya’ya katkı vereceğini belirterek, Sakarya’ya bir model fabrika kazandırma çalışmalarına başlandığını söyledi.

“Sakarya bir sanayi kenti ve biz de OSB’lerde çevreye ve doğaya saygılı, atıksız, teknolojisi yüksek yatırımlar istiyoruz.” diyen Vali Doğan, “Her sanayici ayrı ayrı Ar-Ge yapmak yerine model fabrikalarda bunun temelini atabilecek olması çok güzel. Birinci OSB’miz de bu iş için en uygun yer olacaktır. Sakarya olarak bu işin yapacak kapasite bizde fazlasıyla var.” Şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar ise, bakanlık olarak model fabrikaların sürekli gelişmesine de destek vereceklerini de belirterek şu ifadeleri kullandı: “Sanayicimizin yalın üretim konusunda gelişimini model fabrikalar ile destekliyoruz. Model fabrikalar aynı zamanda yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleridir. Klasik eğitimden farklı bir eğitim modelini burada uygulayacağız.”

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise kurulması planlanan model fabrikanın Sakarya’nın sanayi üretimindeki geleceğini etkileyecek önemli bir hamle olduğuna dikkat çekerek, model fabrika ve eğitim merkezi projesinin sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda geleceğin sanayi altyapısını şekillendirecek bir dönüşüm merkezi olarak tasarlandığını söyledi.