TARSUS/EKONOMİ



TTB Başkanı Mustafa Teke, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Hatay gezisine eşlik etti. Organizasyonun ardından programı değerlendiren Teke, “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Öntürk’ü ziyaret ederek başarı dileklerimizi ilettik. Sayın Hisarcıklıoğlu, Hatay’daki eğitim yatırımları ve deprem konutları hakkında bizi bilgilendirdi. Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde modernize edilen Cilvegözü Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunarak planlanan yatırımları istişare ettik. Hatay Reyhanlı’da TOBB Anadolu Lisesi’nin açılışını gerçekleştirdik. 81 ile okul projesi devam etmekte. TOBB tarafından Tarsus’ta da bir okul inşa edilerek eğitime başlamıştı. TOBB olarak Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. 6 Şubat depreminde zarar görüp yeniden inşa edilen Hatay Ticaret Borsamızın açılışını yaptık. Ticarette sınır komşularında nasıl bir yapılanmaya gidilmesi konularının işlendiği toplantıda fikirlerimizi beyan ettik” dedi.



“Dayanışma ruhumuzu ekonomik yaşama geçirmeliyiz”

Öte yandan borsanın haftalık olağan toplantısını yöneten Başkan Mustafa Teke, tarımdaki kooperatifçilik sisteminin ekonomik kazanımdaki önemini vurguladı. Sistem kurumsal yapısının bir an önce gelişmiş ülkeler düzeyinde yenilenmesini isteyen Teke, “Birçok alanda birlikte hareket etme ve dayanışma ruhumuz var. Bu duygumuzu kurumsal bir yapıyla ekonomi ve sosyal alanda yaşama geçirmeliyiz. Kooperatifçilik aynı zamanda üreticinin parasının da sigortasıdır. Aile işletmelerinin geleceği kooperatiflere bağlı. Çünkü küçük üreticinin tek başına ayakta kalma şansı yok. Kooperatifçiliğin ayakta durabilmesi, aile çiftçiliğinin korunabilmesi, üreticinin kazanabilmesi ve kooperatif sisteminin etkin hale getirilmesi için kooperatif bankacılığı kurulması önemli bir adım olacaktır” diye konuştu.