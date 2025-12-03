Üçüz dönüşümün yol haritası İzmir’de çizildi

İZMİR / EKONOMİ

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen MEDSPARC Uluslararası İş Zirvesi, “Sürdürülebilir Gelecek için İşbirliği: Üçüz Dönüşüm” temasıyla Akdeniz’in farklı kıyılarından iş dünyası temsilcilerini İzmir’de bir araya getirdi.

Zirvenin açılış konuşmalarını İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban yaptı.

Zirvede yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümü aynı sahnede buluşturmak için yola çıktıklarını belirten İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, “İklim krizinin giderek derinleştiği, dijital teknolojilerin bütün sektörleri yeniden tanımladığı ve toplumsal eşitsizliklerin görünürlüğünün arttığı bir dönemde, üçüz dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Yeşil politikalar dijital çözümlerle desteklenmediğinde, teknolojik ilerleme toplumsal kapsayıcılıkla buluşmadığında ortaya çıkan tablo, ne sürdürülebilir ne de adil olabiliyor. İşte bu nedenle, bu üç dönüşümü entegre bir şekilde birbirini besleyen bir bütün olarak ele almak zorundayız” dedi.

Erten: “İyi Niyet Protokolü ile süreç başladı”

Zirve sonrasında, Avrupa-Akdeniz oda ve derneklerini, iş kadınları ağlarını ve ilgili kurumları bir araya getiren bir iyi niyet protokolü ile süreci başlattıklarını dile getiren Erten, “Yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümü hızlandıracak ortak projeler geliştirmeyi, KOBİ’leri ve kadın girişimcileri –özellikle STEM odaklı işletmeleri– bölgesel tedarik zincirlerine dahil etmeyi, veri ve deneyim paylaşımını kurumsallaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Güneş: “Kadın girişimciliği kültürü de destekler”

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş ise İzmir’in Akdeniz çanağı için taşıdığı kritik öneme dikkat çekerek, kentin ticaretin, girişimciliğin ve kültürel birikimin doğal buluşma noktası olduğunu ifade etti. Güneş, zirve sayesinde sınırları aşan iş birlikleri kurulacağını vurgulayarak, “Kadın girişimci arttıkça sadece istihdam artmıyor, kurumsal kültür zenginleşiyor ve şirketlerin risk yönetimi güçleniyor. Burada kurulacak her temas, yarınların tedarik zincirine ve inovasyon ekosistemine değer katacaktır” diye konuştu.

Tutan: “Zirve İzmir’e yol haritası sunacak”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan ise üçüz dönüşüm konusunun bu dönemin bütün dinamiklerini çok net özetlediğini söyledi. Yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm birbirini besleyen, tamamlayan ve artık ayrıştırılmaması gereken bir yapının parçaları olduğunu belirten Tutan, “Bu çerçevede zirve katılımcılarının hem uzmanlık düzeyi hem de çeşitliliği sadece bölgemizde değil küresel ölçekte karşı karşıya olduğumuz dönüşümlere nasıl hazırlanacağımıza dair iş dünyamıza önemli bir yol haritası sunacak” dedi.

Tugay: “Dönüşümde kamunun katılımı şart”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bir tarafta iklim krizi ve onun getirdiği problemler, diğer tarafta dünyadaki hızlı teknoloji gelişiminin, bu alandaki değişimlere adaptasyonu zorunlu kıldığını belirtti. Türkiye’de ve dünyada kamu yönetimlerinin bu dönüşümlere ayak uydurmadıkları takdirde bu dönüşüm çabalarının her hangi bir ülkede ya da dünyada başarıyı yakalamasının mümkün olmadığını söyleyen Tugay, ”Biz de bu konular genellikle özel sektörde, akademide, girişimci ekosistemde konuşuluyor. Ama ısrarla vurgulamak isterim ki kamu dönüşümü olmadan hiçbir şekilde başarıya ulaşmak mümkün değil. O nedenle bu gerçeklerin farkında olarak İzmir’de bu çalışmaları teşvik ediyor olmak benim için önemli bir gurur meselesi” ifadelerini kullandı.

Elban: “Üçüz değil beşiz dönüşüm gerekli”

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise yaptığı konuşmada yeşil dönüşümün gelecek nesillere sağlıklı, yaşanılabilir bir dünya bırakmak için en temel sorumluluk olduğunu söyledi. Dijital dönüşüm ile destelenmeyen yeşil dönüşümün arzu edilen sonuçları vermesinin güç olacağına dikkat çeken Vali Elban, “Aynı zaman da toplumsal dönüşüm de gerekiyor. Toplumsal dönüşüm desteklenmediği zaman bunu toplumun tüm kitlelerine yaymak, yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir olmasını beklemek çok güç. Bu üçüz dönüşüme dördüzleri, beşizleri de eklemek gerekiyor. Tüketim alışkanlığında bir dönüşüme gitmediğimiz sürece yeşil dönüşümdeki çalışmalar büyük ölçüde hayal kırıklığıyla sonuçlanacak. Dolayısıyla beşiz dönüşüm şart” diye konuştu.

Ezz: “İş fırsatlarını birlikte değerlendirmeliyiz”

Açılış konuşmalarının ardından Zirvenin anahtar konuşmasını Mısır Avrupa Odaları Konfederasyonu ve Afrika Odaları Birliği Genel Sekreteri Dr. Alaa Ezz gerçekleştirdi. Akdeniz havzasındaki ticari entegrasyonun tarihsel derinliğine vurgu yapan Ezz, bölge odalarının ortak projelerle ekonomik barışı desteklemesi gerektiğinin söyledi. Barış refah, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne önem verdiklerini, ekonomik gelişme, girişimcilik, uluslararasılaşmanın itici güç olduğunu belirten Ezz, uluslararası fonlardan yararlanarak, daha çok işbirliği yapıp, ağları geliştirerek, iş fırsatlarını bu bölgede daha da artırmak gerektiğini kaydetti.

Zirve kapsamında düzenlenen panellerde, dönüşümün üç saç ayağı uzman isimler tarafından ele alındı.