UNDP’den depremzede küçük işletmelere hibe desteği

ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında "Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı" protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden zarar görmüş ve en fazla 10 çalışanı olan girişimci ve küçük işletme sahipleri desteklenecek. Hibe programı çerçevesinde Adana’da, işletme başına minimum 35 bin TL ile maksimum 300 bin TL arasında değişen miktarlarda geri ödemesiz destek verilecek.

Hibe programına başvurular, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek. Programın, depremden etkilenen işletmelerin yeniden ayakta durmalarına ve yerel ekonomilerin canlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Adana’ya toplam 300 bin dolar destek

Depremden Etkilenen Küçük İşletmelere Destek Programı'nın bir parçası olarak ADASO üyelerine ve bölgede faaliyet gösteren girişimci ve küçük işletme sahiplerine toplam 300 bin dolar (Yaklaşık 8.1 Milyon TL) hibe desteği sağlanacağı açıklandı. Konu ile ilgili başvurular online olarak UNDP Türkiye sayfasında yer alan başvuru linkinden ( https://l24.im/5QArX ) yapılabilecek.

ADASO’dan yapılan açıklamada desteklerden yararlanmak isteyen girişimci ve küçük işletme sahipleri için özel bir destek masası oluşturulduğu belirtildi. Başvuru süreci boyunca resmi tatil günleri hariç ADASO bünyesinde 12.30-17.30 saatleri arasında Teknik Hizmet Destek Masası bu konuda hizmet verecek. Ayrıca soru ve destek talepleri için sizinleyiz@adaso.org.tr mail adresi kullanıma açıldı.