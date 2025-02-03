Üniversiteli gençler “Suyun Yarınları” için proje ürettiler

İZMİR / EKONOMİ

İklimsel sorunlara karşı yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla düzenlenen Climathon 2025 İzmir, bu yıl “Suyun Yarınları” temasıyla gerçekleşti. Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) AB Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğinde ve Originn ev sahipliğinde hayata geçirilen etkinlikte 9 üniversiteden 75 öğrenci, su kaynaklarının sürdürülebilirliği için yarıştı. 24 saatlik inovasyon maratonunda yaratıcı projeler ve çözüm önerileri geliştiren gençler, geleceğin su yönetimine ışık tuttular.

Originn Hub’da düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, iklim değişikliğinin artık uzak bir tehdit değil, doğrudan hayatımızı etkileyen bir gerçek olduğunu vurguladı. Türkiye’nin su kaynakları bakımından ciddi bir riskle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Zorlu, “Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklığın 2.5-4 derece artacağı, Ege’de bu artışın 4 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Bundan Türkiye’nin su potansiyeli ciddi şekilde etkilenecek. İklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye’de su varlığının yüzde 25’e varan oranda azalabileceği belirtiliyor. Uluslararası su kıtlığı indeksine göre kişi başı su potansiyelinin bin 700 metreküpten fazla olması gerekiyor. Oysa son verilere göre ülkemizde kişi başına düşen yıllık su miktarı bin 313 metreküp. 2050 yılında kişi başı su miktarının bin 69 metreküpe kadar gerilemesi bekleniyor. Su kıtlığı çeken ülke olabiliriz” diye konuştu.

Gelecekte yaşamsal sorunlarla karşılaşmamak için önlem almak gerektiğini vurgulayan Zorlu, Climathon İzmir 2025’in tam da bu nedenle “Suyun Yarınları” temasıyla düzenlendiğini belirtti. Zorlu, “24 saat süren bu maratonda, su verimliliği, tarım ve sanayide su kullanımı, su kirliliği, iklim değişikliğine uyum ve risk yönetimi gibi kritik konularda projeler üretildi. Su kaynaklarımızı korumak, sürdürülebilir yarınlar yaratmak ve iklim kriziyle mücadelede yenilikçi çözümler üretmek için buradayız” dedi.

Yarışmaya midyeli projeler damga vurdu

75 öğrencinin yarıştığı Climathon 2025 İzmir’de Maioniai Grubu, Gediz Deltası’ndaki kirliliği alg teknolojisi, midye ve balık bazlı üçlü doğal filtreleme sistemi ile çözmeyi hedefleyen projeleriyle birincilik ödülünü kazandı. Etkinlikte ikinciliği ise iki takım paylaştı. Aquadance Grubu, Körfezde oksijen seviyesini yükseltmek için organik atıklardan yapay resif oluşturulması fikriyle ikincilik ödülü aldı. Mavi Gelecek Grubu ise denizlerdeki ağır metalleri temizlemek için midyelerin filtreleme yeteneğinden esinlenerek geliştirdikleri hem sanat eseri hem midye formundaki filtre sistemi ile ikincilik ödülüne layık görüldü.