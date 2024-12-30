USİAD yeni yıla iddialı giriyor

MERSİN/EKONOMİ



Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, 2025 yılına girerken bir kutlama mesajı yayımladı. Küresel ticaretin ve iş dünyasının daha da dinamikleşeceği 2025’in yeni fırsatlar ve iş birlikleri için elverişli olacağına inandıklarını kaydeden Kılıç, “Dernek olarak, uluslararası düzeyde iş insanlarımızı bir araya getirerek yeni projelere imza atmayı hedefliyoruz. Bu yıl, beraber hareket etmenin ve sinerji oluşturmanın önemini bir kez daha ortaya koymalıyız. Sürdürülebilir kalkınmada oldukça kararlıyız. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalarak, yenilikçi projeleri hayata geçireceğiz. 2025 yılı, çevreye duyarlı çalışmaları destekleyeceğimiz, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanacağımız bir yıl olmalıdır” dedi.



Yeni dönemde yerel ve küresel pazarlara yönelik önemli adımlar atacaklarını bildiren Kılıç, “Ticaretin sınır tanımadığı günümüzde, derneğimizin üyeleri için yeni piyasalara açılma fırsatlarını değerlendirmek ve bu süreçte yanlarında olmak bizim önceliğimizdir. Üyelerimize ve iş ortaklarımıza en iyi hizmeti sunarak, rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. USİAD olarak, birlikte daha güçlü bir geleceğe doğru ilerlemek için üyelerimizin yanındayız” ifadesini kullandı.