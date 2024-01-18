UTİYAP, Hazar Havzası ile işbirliğini güçlendirecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bir grup iş insanı Azerbaycan, Rusya Federasyonu ve Orta Asya ülkelerine odaklanarak, o bölgedeki enerjiyi ve birlikteliği hareketlendirmek amacı ile Uluslararası Ticaret İş İnsanları ve Yatırımcılar Derneği Platformu’nu (UTİYAP) kurdu. Ulusal ölçekte kurulan ve şubeleşme çalışmalarına başlayan UTİYAP’ın Bursa Şube Başkanlığı görevine getirilen Ömer Kula, “Uluslararası veriler ile makroekonomik dengeleri ele alan, aynı zamanda ticari/hukuki siyasi/jeopolitik risk ve fırsatları içeren, sektör bazlı iş ve ticaret fırsatlarını içeren stratejik çerçeve raporları hazırlayarak üyelerine destek vermek isteyen bir sivil toplum kuruluşuyuz. Söz konusu raporlarımızı sektörel bazlı imkanlar ile iş fırsatlarını incelemesi açısından detaylı ve güncel bir hale bürünmesi için saha çalışması da gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda, Azerbaycan, Rusya Federasyonu ve Orta Asya ülkelerinde saha çalışmaları gerçekleştiriyoruz” dedi.

Hazar havzasındaki güncel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Kula, “Çin’in Avrupa ile arasındaki ticarette Orta Asya üzerinden Hazar geçişli yollarla da ilgilendiği dönemde bizim bu hatta seyirci ya da misafir kalmamız mümkün değil. Amacımız ülkemizin üretim gücünü kullanarak hem ülke tanıtımı, hem de cari açığın kapatılması noktasında hizmet etmek.Tüm SİAD’lardan farklı olarak birlikte hareket etme ilkesini benimsiyoruz. Ayakları yere basan, bilim ışığında yol yürüyen ve konuya hakim akademisyenlerimizden destek alıp kendimizi geliştirmeyi hedef edindik. En büyük zenginliğimiz Orta Asya ülkeleri ile olan kardeşlik bağlarımız” diye konuştu.