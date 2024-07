Verde Yağ, dünya zeytinyağı ihracatının zirvesini hedefliyor

İZMİR / EKONOMİ

Verde Yağ, geçen yıl gösterdiği performans ile 184 basamak birden yükselerek Türkiye’nin 500 Dev Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 200. sıraya çıkan Verde Yağ, geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 31. Genel Kurulu’nda Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü İhracat Birinciliği Ödülü’nü bir kez daha aldı. Verde Yağ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Türkal, hedeflerinin dünya zeytinyağı ihracatının zirvesinde yer almak olduğunu söyledi.

Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı sektöründe daha da ileriye gideceğini söyleyen Türkal, “Türkiye olarak zeytin ve zeytinyağı sektöründe son 20 yılda önemli aşamalar kaydettik. Özellikle son 5 yılda gerek rekolte artışları, gerekse sektöre ilişkin bilgi birikimi sayesinde dünya ihracatında stratejik önem arz eden ülke konumuna ulaştık. Geride bıraktığımız 2023 yılı ise sektörümüz adına rekorlar kırdığımız bir yıl oldu. Dünya zeytin ve zeytinyağı ihracatının zirvesinde yer alma ve ihracatta sürdürülebilirliği sağlama misyonuyla çıktığımız yolda, her geçen yıl gösterdiğimiz başarılarla bu rekorda da ülkemizin ihracatına en büyük katkı sağlayan firma olmanın, doğru değerlerle yola çıkıldığında büyük dönüşümlerin nasıl başarıldığını göstermenin haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Günümüzde 400 bin ton zeytinyağı rekoltesi konuşulabilir hale gelmişken orta vadede 600 bin ton seviyesine rahatça çıkılabileceğini öngördüklerini dile getiren Türkal, “Ülkemizde yer alan 10’dan fazla üretim tesisimizi, son 5 yıl içerisinde en modern teknolojiler kullanılarak inşa ettik, geliştirdik, büyüttük ve alanlarında dünyanın sayılı tesisleri haline getirdik. Elde ettiğimiz her bir başarının, hayata geçirdiğimiz her bir reformun arkasında tesislerimize yaptığımız yatırımlar ile birlikte her geçen gün genişleyen ekibimiz sayesinde çok büyük bir emek, sabır, gayret ve tecrübe bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Yatırımlarımız sürüyor”

Zeytinlik ve arazi yatırımlarını sürdürürken, Türkiye’nin zeytinyağı sembolü olacak bir projeyi de eş zamanlı olarak yürüttüklerini ifade eden Türkal, 2000 yılı itibariyle ülkemizce zeytine yapılan yatırımlar ile zeytin ağacı varlığımız 200 milyona dayandı.

Doğru stratejilerin takip edilmesi ile beraber ülkemiz üretim ve ihracat potansiyeline ulaşabilir, bugün rekor olarak bahsettiğimiz rakamlar normalleşir. Hedefimiz artan yatırımlar ve zeytin ağacı varlığımız ile zeytin ve zeytinyağında sürdürülebilirliğin sağlanması. Bu başarıların edinilmesinde bizimle birlikte olan başta çiftçimiz ve emekçilerimize, müstahsillerimize, değerli ekibimize, çözüm ortaklarımıza, sektör paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Türk zeytinyağının bilinirliğini artırdık

Ürün kalitesiyle uluslararası sektörde markanın tanınmışlığını her geçen gün artırmış ve yaptığımız doğru yatırımlar ile dünya zeytin ve zeytinyağı sektöründe belirleyici olan sayılı oyuncular arasına girdiklerini belirten Türkal, “Verde Yağ’ı satın aldığımız günden bugüne kısıtlı olan ambalajlı zeytinyağı pazarımızı her geçen yıl kat be kat genişlettik. Gelinen noktada dünyanın önemli market zincirlerinde ‘Product of Türkiye’ yazısıyla ülkemiz zeytinyağının bilinirliği ve marka değerini artırmış olduğumuzu görmekten gurur ve heyecan duyuyoruz” dedi.