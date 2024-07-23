İzmirli bilim insanına uluslararası ödül

İZMİR / EKONOMİ

Prof.Dr. Arif Hepbaşlı ödülünü geçtiğimiz günlerde, Çin’in, Ningbo kentinde gerçekleştirilen törende aldı. Yeşil enerjinin tüm alanlarında akademi, sanayi ve toplum genelinde eğitim ve bilgi alışverişi için bir ağ oluşturmak üzere çalışan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Uluslararası Yeşil Enerji Derneği, 2021’den bu yana enerji alanında başarılı çalışmalar yürüten bilim insanlarını ödüllendiriyor.

Hepbaşlı, dernek tarafından yapılan biyometrik analizler sonucunda “Ekserji” alanında en fazla bilimsel çalışması olan dünyada üç bilim insanından biri olarak ödüle layık görüldü.

12 yıl önce Yaşar Üniversitesi’nde İzmir ve Ege Bölgesi’nin ilk enerji sistemleri mühendisliği bölümünün kurucularından olan Prof.Dr. Hepbaşlı, böyle bir ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu belirtti.