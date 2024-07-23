Sultani çekirdeksiz sofralık üzüm 25 Temmuz’da ihracat yolcusu

İZMİR / EKONOMİ

Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Başkanlığında oluşturulan "Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm Çeşidi ve Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzüm Çeşidinin Kesim ve İhraç Tarihlerinin Belirlenmesi Komisyonu” tarafından Manisa il ve ilçelerinde emsal teşkil edecek bağlarda yapılan incelemeler sonucunda; sultani çekirdeksiz sofralık üzüm çeşidinin; 24 Temmuz 2024 tarihinde kesimine, 25 Temmuz 2024 tarihinde ihracatına, Mevlâna (razakı) sofralık üzüm çeşidinin 5 Ağustos 2024 tarihinde kesimine 7 Ağustos 2024 tarihinde ihracatına izin verildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, coğrafi işaret tescili bulunan sultani çekirdeksiz sofralık üzümünün Manisa, Denizli ve İzmir üçgeninde 1.1 milyon dekar alanda 60 bin üretici tarafından üretildiğini dile getirdi.

“Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz isimli projemiz kapsamında farklı noktalardaki bağlardan numuneler alarak pestisit analizleri yapıyoruz ve üzüm üreticisi bölgelerin pestisit haritasını çıkarıyoruz” diyen Uçak, “Bu sezon geçen sezona göre rekoltemiz daha yüksek. 2023’te 87 milyon dolar olan çekirdeksiz sultani sofralık üzüm ihracatımızı 2024’te 100 milyon doların üzerine taşımayı hedefliyoruz” dedi.

İç piyasada da çekirdeksiz sultani üzüm tüketimi artmalı

Üzümün potasyum, sodyum, kalsiyum, bakır, manganez, demir, magnezyum, çinko gibi vitamin ve mineraller bakımından zengin olduğunu vurgulayan Uçak, iç piyasada da çekirdeksiz sultani sofralık üzüm tüketiminin artması önerisinde bulundu. Uçak, “Üzüm, çocukların kemik gelişimine katkı yapıyor. Demir zengini olduğu için kansızlıktan kaynaklanan halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerin azalmasını sağlıyor. Üzümün en önemli faydalarından birisi de bağışıklık sistemini güçlendirmesi” diye konuştu.