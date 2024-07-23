PANKOBİRLİK Başkanı Erkoyuncu: Göreve geldiğimizde kurumlar icralıktı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, katıldığı bir televizyon programı aracılığıyla iddialara yanıt verirken gelecek dönem projelerini de anlattı.

Başkan Erkoyuncu yeni dönemde de şeffaflık ilkesi ile hareket edeceklerinin altını çizerken ortaya atılan asılsız iddiaları belgelerle kanıtladı.

“Göreve geldik geleli azalan borç 508 milyon dolardır”

Görevi devraldığında Konya Şeker ve Pankobirlik ile ilgili icra dosyalarının bulunduğunu belirten Başkan Erkoyuncu, göreve geldikleri süre boyunca azalan borcun 508 Milyon dolar olduğu söyledi. Başkan Erkoyuncu açıklamasının devamında, “Göreve geldiğimizde Konya Şeker’in kapısında irili ufaklı 40 küsur dosya vardı. Pankobirlik’te özellikle 2 büyük gübre fabrikasının icrası vardı. Konya’da bankalara borçluyduk. Süt üretici birliklerinin ve tedarikçilerin icraları vardı. Göreve geldiğimizde ödenmesi gereken 1 milyar 772 Milyon dolar borç bulunuyordu. Dolayısıyla biz göreve geldik geleli azalan borç 508 Milyon dolardır. Bunu bilenler bilir. Özellikle geçmişte bu kurumda tecrübesi olanlar çok iyi bilir. Kurumun arşivi var ve herkes kurumdan bu rakamlara ulaşabilir. Burası çok ortaklı bir kuruluştur. Gizlisi saklısı yoktur. Öyle geçmişte olduğu gibi gizem yüklü değildir. Ben şeffaflıktan yanayım. 40 bin üyemiz var benim ve 40 binden hiçbir farkım yok. Hepimiz eşit haklara sahibiz. Burası kimsenin babasının malı değildir” ifadelerini kullandı.

“51 bin ton şeker çuvala girmeden satılmış”

2021 yılı Ağustos ayında yaklaşık 51 Bin ton şekerin çuvala girmeden satıldığını aktaran Başkan Erkoyuncu, “Eski parayla 450 trilyon sadece tedarikçilere günü geçmiş borç vardı. Öyle kötü bir durumdaydık ki nefes alamıyorduk. Birilerinin iddia ettiği gibi 17 liraya şeker satmadık. Biz geldiğimizde 51 bin ton şeker zaten çuvallara bile girmeden satılmıştı. Vehamet boyutunu anlamanız için bu bile yeterli. Ama biz 3 yıldır bir kilogramı bile üretmeden satmadık. Devamında şeker 4 liraya tırmanmaya başladı ama 17-18 liraya çıktığında bizim elimizde az bir şeker vardı. Çünkü Şubat 15’te pancar parası verdik ve satmak zorundaydık. Kampanya ortalaması 8.07 lira. Bunu herkes bilir, iddia eden de bilir ama manipüle etmek için yalan yanlış beyanlar veriyorlar. Kurum orada, arşivi de orada. Bütün söylediklerimin arkasındayım. Birileri “Ben de söylediklerimin arkasındayım” diyorsa hodri meydan. Gitsin kuruma yanına şahit de götürsünler. Ben de gereğini yapayım” diye konuştu.

“Allah korkusu ve kul hakkı korkusu olan herkes bu kurumu yönetebilir”

Kurumların yönetilemediği söylemlerine de cevap veren Başkan Erkoyuncu, önceki dönemlerde 6-7 CEO değiştirildiğini belirtirken icra kurulunu güçlendirerek yollarına devam ettiklerini kaydetti. Başkan Erkoyuncu, “Önceki dönemlerde 6-7 CEO değiştirdiler. 2017 ile 2020 yılları arasında da kurumlarda CEO yoktu. Biz geldik, devlet birimlerinin bilgisi dahilinde CEO arayışına girdik. CEO ile çalıştık ama hiç verimli olmadı, beklediğimiz performansı göstermedi. Kendisini biz işten çıkarmadık kendi isteğiyle ayrıldı. Bir daha da arayışa girmedik. İcra kurulunu güçlendirmeye karar verdik. O çirkin tabirle ifade edeyim, mevcut top toplayıcılarımızla kurumlarımızın 2021 yılından bu yana geldiği durum ortadadır. “Ben” diyerek kurumun başına gelenler de ortadadır. Burası yönetilmesi çok zor bir kurum değil. Vicdanı olan, Allah korkusu ve kul hakkı korkusu olan herkes bu kurumu yönetebilir” dedi.