'Sosyal yardımlarla yaşayanlar çalışma hayatına kazandırılmalı'

TUBA CANPOLAT-AYHAN DUMAN / GAZİANTEP

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ekonomi Gazetesi Gaziantep Temsilcisi Nihat Düzgün, Ayhan Duman, Tuba Canpolat ve Tuğçe Örün ile bir araya gelerek kentteki Suriyeli mültecilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu, ekonomi gündemine dair soruları yanıtladı.

“Suriyeliler giderse, Gaziantep sanayisi bir süre sıkıntıya girer ama çalışabilecek durumda olup da iş beğenmeyip sosyal yardımlardan faydalanan kişiler çalışma hayatına kazandırılırsa hızla toparlanır” diyen Ünverdi, sosyal yardımlarla geçinen ve iş hayatına dahil olmayan çok sayıda vatandaşın olduğunu belirtti.

Ünverdi, “Bu kenti, Suriyeliler ‘Sanayi Şehri’ yapmadı. Şu iyi bilinmeli ki Suriyeliler giderse ne Gaziantep sanayisi ne de ülke sanayisi çökmez. Bizim pırıl pırıl gençlerimiz var’’ dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Nasıl Bir Ekonomi Gaziantep Bölge Müdürlüğü ekibini ağırladı. Ünverdi, Orta Vadeli Program, Tasarruf Tedbirleri, Gaziantep Sanayisi, nitelikli iş gücü, istihdam, Suriyeli Mülteciler ile ilgili tartışmalar, Amanos Tüneli Projesi ve daha pek çok konuda soruyu yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yürüttüğü ekonomi politikalarının önemine vurgu yapan Ünverdi, “Mehmet Şimşek öncesi gün içerisinde 4 kur birden yayınlanan bir dönem vardı. Önümüzü hiç göremiyorduk, tahminlerde bulunamıyor müşteriye fiyat veremiyorduk. Umarım önümüzdeki süreç daha da iyi olur’’ dedi.

Sanayicilerden OVP’ye tam destek

Orta Vadeli Programın (OVP) bir umut olarak ortaya çıktığını aktaran Ünverdi, ‘’Biz sanayicilerimizle birlikte bu programı destekliyoruz. OVP ile birlikte bir daralma öngörülüyordu, yaşamak durumundaydık. Enflasyonla mücadele edebilmek için bu daralmayı yaşamak durumundayız. Ve şu anda da bu daralmayı iliklerimize kadar hissediyoruz. İnsanlar umutları ile yaşar, bizim de umudumuz enflasyonun düşmesi ve öngörülebilirliğin artması. Bunların sonucunda refah bir ülkede hayat sürmek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Tasarruf tedbirlerini destekliyoruz

Enflasyon ile mücadeleye de değinen Ünverdi, ‘’Ülkenin risk puanındaki düşüş sevindirici, tasarruf tedbirlerini destekliyoruz. Kamu tasarruf tedbirlerinin uygulanmasıyla enflasyonla çok daha güçlü mücadele edeceğimizi öngörüyorum’’ diye konuştu.

Dengeli kur şart

Döviz kurunun ihracatçı için önemli olduğunu dile getiren Ünverdi, maliyetlerin arttığı bir ortamda sanayicilerin ihracattan gelen dövizi beklenilen kurun altında bir değerde bozdurmasının zarar anlamına geldiğini söyledi. Ünverdi, “Bir şekilde sanayicinin orada dengeli bir kur ile devam etmesi gerekiyor. Şuan Merkez Bankası’nın bize açıklanan döviz kurunu dengeli götürmek anlamında bazen piyasaya döviz sürdüğünü biliyoruz. Döviz kurunun bir dönem 42 TL bandına çıkacağı konuşuldu ancak göstergelere göre sene sonunda kurun 37-38 TL bandında olacağını düşünüyorum’’ şeklinde konuştu.

Her fabrika bir istihdam

Gaziantep OSB’nin istihdamda bölgede lider olduğunu kaydeden Ünverdi, ‘’Gaziantep 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde şu anda arsa satışları yapılıyor. Orada temeli atılan her fabrika istihdam için ayrıca bir kaynak yaratıyor. Bu dönem içerisinde yatırım yapıp istihdam alanı yaratan sanayicilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gaziantep’in başarısı yadsınamaz

İSO ve TİM listelerindeki Gaziantep’in başarısının yadsınamayacağını anlatan Ünverdi, ‘’Kentimiz güçlü sanayi yapısı ile bölgenin lider şehri. Gaziantep yaklaşık 160 alanda binlerce çeşit üretim yapan bir kent. Hükümetten böylesi bir kentin beklentisi; finansa daha rahat erişebilmek ve piyasaya dair öngörülebilirliğin artmasıdır’’ dedi.

Vasıfsız iş gücü bile bulamakta zorlanıyoruz

Türkiye’de nitelikli iş gücü sorunu olduğunu aktaran Ünverdi, ‘’Nitelikli iş gücü bulma konusunda zorlanıyoruz. Vasıfsız iş gücü bulurken bile zorlanıyoruz. Meslek liselerinden mezun olan çocukların iş hayatına dahil edilmesi için eğitimde de atılması gereken adımlar var. Geçmişte zanaat okulları vardı. Sistemimizin yeniden gözden geçirilmesi gerek. Herkes doktor, avukat, mühendis olmak zorunda değil. Hakikaten bizim nitelikli makineciye, sucuya, her iş kolundan nitelikli insanlara ihtiyacımız var. Üniversiteden yeni mezun olmuş bir gencin maaşıyla, bir ustanın maaşı bugün kıyaslanamayacak derecede farklı” ifadelerini kullandı.

Devlet sosyal yardım politikalarını gözden geçirmeli

Sosyal yardımlarla geçinen ve iş hayatına dahil olmayan çok sayıda vatandaşın olduğunu belirten Ünverdi, “Devletin sosyal yardım politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Taşı sıkıp suyunu çıkaracak olan insanların yardım almasını doğru bulmuyorum. Yaşlılar, muhtaçlar tabii ki yardım alabilir ama diğerleri için durum farklı. Sağlıklı, çalışabilecek durumda olan kişi İŞKUR üzerinden iş başvurusunda bulundu, gittiği yeri beğenmedi ve bu defalarca tekrar etti. Devlet burada o kişinin yardımlarını kesmeli. ‘Demek ki çalışmaya gönlü yok’ diyebilmeli ve yardımları kesip onu iş hayatına katılmak durumunda bırakabilmeli. Bu sadece kentimizin sorunu değil, tüm ülkenin sorunu” dedi.

10 bin Suriyeli kayıtlı çalışan var

Adnan Ünverdi, geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacıların sanayinin belkemiği olduğuna dair bir algının yanlış olduğunu belirtti. Ünverdi, “Gaziantep’te yaşayan Suriyeli Mültecilerin sayısı belli, bunların içerisinde farklı alanlarda SGK’lı olarak çalışan sayısı yaklaşık 10 bin kişi… Bizim sadece OSB’lerimizde 300 bine yakın istihdamımız var ve buralarda kayıt dışı istihdam söz konusu dahi olamaz. Durum böyleyken ‘Suriyeliler olmazsa, Sanayi Çöker’ söylemi gerçekçi değil. Kentimizde Suriyelilerin yoğun bir nüfusa sahip olmalarına karşın kayıtlı çalışan sayısı bu kadar az olmamalı. Kentte sanayi dışında herhangi bir yerde kaydı olmadan on binlerce çalışan Suriyeli var. Bu durum haksız rekabet doğurur ve devlete zarar verir. Kayıtlı olarak çalışan Suriyeli Mültecilere bir diyeceğim yok ancak kayıt dışı çalışanlara niteliklerine göre ve gerekli incelemeler yapılarak çalışma izni verilmeli. Şu iyi bilinmeli ki Suriyeliler giderse Gaziantep sanayisi çökmez. Bizim gerek şehir olarak, gerekse de ülke olarak işe ihtiyacı olan pırıl pırıl gençlerimiz var’’ dedi.

Ünverdi, kayıt dışı çalışan Suriyeli Mültecilerin kayıt altına alınması ile ilgili kamu tarafından bir çalışma başlatıldığını, yakın bir dönemde de bu çalışmanın kamuoyuna duyurulacağını dile getirdi.

Sanayimiz 2026’ya hazır olmalı

2026 yılında devreye alınacak olan Yeşil Mutabakata ilişkin de konuşan Ünverdi, ‘’İlk etapta 5 iş kolunda yer alan firmaların 2026 yılına hazır olmaları gerekir. Bizim hedefimiz ise yalnızca 5 sektörü değil, tüm sektörleri hazırlamaktır. Gaziantep gibi geniş bir üretim yelpazesi olan bir şehrin bugünden hazırlanması gerekiyor. Oda olarak üyelerimizi her noktada bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Gaziantep Sanayi Odası olarak üyelerimizin karbon ayak izlerinin ölçülmesi ve doğrulanması anlamında TÜBİTAK ile işbirliği içerisindeyiz. TÜBİTAK, ülke çapında 25 kurum ile işbirliği içerisinde, bunlardan bir tanesi de Gaziantep Sanayi Odası’dır. TÜBİTAK, firmalara karbon ayak izi ölçümlerinin yapılması ve Yeşil Dönüşüme doğru gidebilmeleri konusunda teşvikler sağlıyor. Gaziantep Sanayi Odası olarak üyelerimizi Yeşil Dönüşüme özendirmek anlamında planlamalarımız var.’’ şeklinde konuştu.

Sanayicinin yatırım iştahı azaldı

Gaziantep’te yatırım ikliminin değiştiğini aktaran Ünverdi, ‘’Mevcut ekonomik koşullar içerisinde sanayicilerin yatırımları daraldı. Ancak halen yeni yatırımlarını sürdüren sanayicilerimiz var. Polateli- Şahinbey OSB yatırımlarda ön plana çıkacak. Şu anda orada yatırımlarını tamamlamış bir firmamız var. Yeni kurulan bir OSB olduğu için yatırımlar devam ediyor. Diğer yandan 6’ncı OSB’de de yapılaşmalar devam ediyor ancak eskisi kadar hızlı değil. Önünüzü görebildiğiniz zaman yatırımlar hızlanıyor’’ dedi.

Amanos Tüneli Projesi Şart

Amanos Tüneli ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiklerini anlatan Ünverdi, ‘’Amanos Tüneli Projesi, devletin yararına olan bir proje ve bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni İskenderun Limanına bağlayacak bir proje. Projeyi bütünüyle değerlendirdiğiniz zaman Amanos Tüneli Projesinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor’’ diye konuştu.

İskenderun Limanı bizim için önemli

Deprem sonrasında İskenderun Limanı’nda yaşanan sıkıntıların aşılmaya başladığını kaydeden Ünverdi, ‘’Mersin Limanı’na alternatif olması, Gaziantep’e yakınlığı nedeniyle İskenderun Limanı, bizim için önemli. İskenderun Limanı’nın daha da üst seviyede çalışmasını bekliyoruz’’ dedi.