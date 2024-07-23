AKMİB, 2024’ün ilk yarısındaki ihracatını yüzde 50 artırdı

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) bünyesindeki Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (AKMİB) Başkanı Saadettin Çağan, ihracat rakamlarını yorumladı.

Avrupa, Afrika ve Amerika pazarlarında etkin olan AKMİB’in, 2024’ün ilk yarısında 4 milyon 516 bin ton ürünü uluslararası pazarlara değerlendirdiğini bildiren Çağan; mineral yakıtlar ve mineral yağlarda 2,06 milyar, plastikler ve mamullerinde 277,9 milyon, anorganik kimyasallarda ise 173,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. İhracat hacminde en güçlü performansı sergilenen ürün grubunun yüzde 106 artışla mineral yakıtlar ve mineral yağlar olduğunu dile getiren Çağan, “Hollanda’ya yüzde 133 artışla 357,9 milyon, ABD’ye yüzde 264 artışla 272,4 milyon, Mısır’a yüzde 240 artışla 198,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Hacimde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeleri incelendiğimizde yüzde 66 bin 984 artış ve 156,6 milyon dolarla Slovenya dikkat çekti. Yılın ilk yarısındaki ihracat performansımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırarak, AKİB’e bağlı 8 birlik arasında yine ilk sırada yer almayı başardık” dedi.

Maliyet artışları rekabetçiliği zorluyor

Geniş bir alt sektör yelpazesine sahip olan kimya sektörünün, sanayi ve tarımsal üretimin itici gücü olduğunu vurgulayan Saadettin Çağan, “Küresel arenadaki başarıların devamı için akaryakıt ve elektrik tüketimindeki artışların önüne geçilmesini bekliyoruz. Küresel kriz ortamında kolay ulaşılabilir, uygun maliyetli finansman ve nakit akışının sağlanmasıyla öngörülebilir bir ortamın oluşturulması sektörümüzün rekabet gücünü daha da artıracaktır” diye konuştu.