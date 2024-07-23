İş arayanlar, işverenlerle Tepebaşı’nda buluştu

ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi tarafından iş arayanlar ile işverenleri buluşturmak amacıyla düzenlenen İstihdam ve Kariyer Günleri, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. 16 Eskişehirli firmanın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte firmaların insan kaynakları müdürleri iş arayanlar ile buluştu. Firmalarla görüşmeye gelen 5 bin 154 katılımcı, özgeçmişlerini yetkililere teslim ederek firma ve iş kolları hakkında da bilgi aldı.

İstihdam ve Kariyer Günleri etkinliği hakkında bilgi veren Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, “Çağımızın en büyük sorunu işsizlik. Bu artan işsizlik oranını bir nebze olsun azaltmak için firmalarımızla bir araya geldik. Otomotiv sektöründen beyaz eşya sektörüne, gıda sektöründen sağlık sektörüne, havacılık ve savunma sanayisine kadar hemen hemen herkese hitap edecek mavi yaka, beyaz yaka gibi farklı disiplinler için bu etkinliği planladık. Katılım oldukça yoğun. Aslında ilk kez bir etkinliğimizin kalabalık geçmesi bizi derinden yaralıyor. Çünkü içinde bulunduğumuz dönemde işsizlik oranı artmış durumda. Etkinlik alanına ilk 15 dakikada 250 kişi giriş yaptı. 16 firmamız burada kendilerine göre form doldurup mülakat yapıyorlar. İnşallah güzel işlere vesile oluruz” dedi.

“İnsan kaynağına ulaşmak önemli”

Etkinliğe katılan firmalardan Özel Ümit Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Onur İkiel, “Çok kalabalık bir ortam. Başvuruları alıyoruz. İnsan kaynağına ulaşmak çok önemli” diye konuştu. Knauf Insulation İnsan Kaynakları Müdürü Sevilcan Kıvanç Ören ise “İş arayanlarla bizleri buluşturduğu için Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Özellikle sektörde kalifiyeli eleman bulmakta zorlanıyoruz. Umarım burada güzel istihdamlar sağlarız” dedi. ETİ Gıda İnsan Kaynakları Endüstriyel İlişkiler Yöneticisi Şeyda Koçak yaptığı açıklamada, “Sabah etkinlik alanına ilk geldiğim zaman bu kadar yoğun bir talep olacağını bilmiyordum. Mavi yaka olarak sınırlandırmamak lazım. Birçok üniversite mezunu ve yüksek lisans mezunu adaylarla da tanışma fırsatı bulduk. Farklı mecralara yönlendirdik, alabildiğimiz başvuruları aldık. ETİ için verimli geçti” diye konuştu. Hisarlar Makine İnsan Kaynakları Müdürü Canan Canbaz, “16 büyük firma olarak yer alıyoruz. Güzel bir gün geçiriyoruz. Bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum. Gençlerle bir arada olmak, onların beklentilerini dinlemek ve bizim beklentilerini onlara sunmak adına çok keyifli bir gün” ifadelerini kullandı.

Haier Europe İdari İşler Şefi Mehmet Özdemir, “Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a çok teşekkür ediyoruz. Son zamanlarda istihdam fuarlarında çok fazla adayları işbaşı yaptırabiliyoruz. Bu da bize büyük avantaj oluyor” diye konuştu. Efenaz Lojistik Sahibi Mehmet Ali Çil ise “Gençlere böyle bir imkan sunduğu için Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a teşekkür ederiz. Devamı olursa her seferinde katılmayı düşünüyoruz. Katılımın ve verimin yüksek olduğu bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.