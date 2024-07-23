Baharat sektörünün kalbi Gaziantep’te attı

GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen baharat üreticileri; Anadolu’da baharat üretimi, Türk baharatının markalaşmasının önemi, baharat ihracatı ile sektörde yaşanan sorun ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundular.

GTB Meclis Salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selim Kaplan, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Gaziantep Üniversitesi Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Uzmanı Ahmet Güngör ile Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen baharat üreticileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in; Mezopotamya’yı, Doğu Akdeniz’e bağlayan bir hat içerisinde yer aldığını belirterek, bu hata bakıldığında baharat yolunun bir kalkınma yoluna nasıl dönüştüğünün görülebileceğini söyledi.

Bu hattın emanetçileri olduklarını belirten Şahin, “Bu kadim emanetin hakkını verirsek ve bu mirasa gerekli şekilde bakarsak önümüz çok açık. Çünkü dünya çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Küresel ısınma var, iklim değişiklikleri var. Bu zor coğrafyada, bu zor dönemeçte değerlendirebileceğimiz güçlü potansiyellerimiz mevcut. Bunun için toprağa dönmemiz, bu toprakların ata tohumunu, ana tohumunu kullanmamız gerekiyor. Ecdadın bize verdiği mirası yüksek teknolojiyle, akıllı tarımla buluşturup, elimizdeki bu büyük potansiyeli geleceğe sürdürülebilir bir kalkınma modeli olarak bırakmamız gerekiyor” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılında Tarım Daire Başkanlığını kurduklarını anımsatan Şahin, burayı sahada öğreten ve çiftçilere destek sağlayan bir okul haline dönüştürdüklerini sözlerine ekledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuşmasında, baharatın geleneksel Türk yemeklerindeki yeri ve önemine dikkat çekti.

İnsanlık tarihine yakın bir geçmişe sahip olan baharatın ticaret yolları aracılığıyla dünyayı dolaşan ender ürünlerden biri olduğunu belirten Akıncı, tıbbi ve aromatik bitkilerin artık günümüzde tüm dünya mutfakları ve kozmetik endüstrisi için stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Gaziantep yemeklerinin bugün bir Türk yemeği olarak tüm dünyada kabul görmesinde ve beğeniyle tüketilmesinde kullanılan baharatların önemli rolünün olduğunu kaydeden Akıncı, “Bizim yemeklerimize acısıyla, tatlısıyla lezzetini ve rengini veren en önemli unsur baharatlarımızdır. Baharat bizim gastronomideki gizli lezzet sırrımızdır. İç ve dış pazarlarda önemli bir ticaret hacmine sahip olan baharat sektörümüzün kaliteli ve bilimsel üretimle çok daha iyi noktalara taşınacağına inanıyorum. Bu bağlamda bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıyı sektörde yaşanan bazı sorunların çözümü ve izlenecek yol haritalarının belirlenmesi noktasında ortak akıl birlikteliği olarak değerlendiriyorum” dedi.

Akıncı, konuşmasında ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin’e, Gaziantep’e Baharat Müzesi ve Baharatçılar Sitesi’ni kazandırmasından dolayı da teşekkür etti.

Aromatik Bitkiler ve Baharat Üreticileri Derneği (ABUDER) Başkanı Aydın Acun ise Türkiye’nin tarımsal üretimde ve gıda sanayinde önemli bir ülke olduğuna vurgu yaptı.

Anadolu coğrafyasının baharat sektörünün hem üretim hem de ticaret tarafında yüzyıllardır var olduğuna dikkat çeken Acun, “Üretimde ülke olarak asırlık bir deneyime sahibiz, güçlü potansiyelimizin farkındayız ama sektör olarak organize olamayışımızın maalesef birtakım sorunlarını beraberinde yaşıyoruz. Diğer taraftan çok önemli bir potansiyele sahip kategorinin parçası olmanın da avantajlarını görüyoruz.

Türkiye baharat ve aromatik bitkilerde şu ana kadar geldiği hacimlerin artık çok daha üzerinde. Bunun yanına kozmetik ve sağlığı da eklediğimizde aromatik bitkiler tarafında aslında Türkiye’nin en fazla hacim sağlayan ürün grupları arasında yer alıyoruz diyebiliriz “dedi.

Konuşmasında Gaziantep baharat üretimine de değinen Acun, Gaziantep’in Türkiye baharat üretiminde çok önemli bir yer tuttuğunu ve baharatın merkezi olmayı da fazlasıyla hak ettiğini dile getirdi.

Gaziantep Üniversitesi Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu’nun; Nane, Sumak ve Kırmızıbiber üretiminde yaşanan sorunları ve sahada alınması gereken tedbirleri anlattığı toplantıda, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selim Kaplan ile Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan da baharat üreticilerinin talep ve önerilerini dinleyerek, yapılan çalışmalar ve denetimler hakkında açıklamalarda bulundular.

Toplantıda ayrıca sumak üretimine ve işlemesine yönelik yapılacak yatırımların önemi, nane üretiminde yabancı otla mücadelede etkili kontrol yöntemlerinin belirlenmesi ve kullanılması ile kırmızıbiberde yerel biber popülasyonlarının koruma altına alınması hakkında istişarelerde bulunuldu.