'Yalnızca Güney Marmara’nın değil, bölge ekonomisinin ve sanayisinin de geleceğini şekillendiriyoruz’

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BALIKESİR

Divan Başkanlığı’nı İsa Tamer Çelik’in, Divan Başkan Yardımcılığı’nı Adil Levent Coşkun’un ve Divan Katipliği’ni Hakan Öztürk’ün gerçekleştirdiği Mali Genel Kurul’da GÜNMARSİFED’e bağlı dernekler; BASİAD; BAGİAD; BANSİAD; BANGİAD; ERGİAD; BİSİAD ve ÇASİAD’ın yönetim kurulu başkanları bir araya geldi.

‘Bölgesel kalkınmaya liderlik ediyoruz’

GÜNMARSİFED gibi güçlü bir federasyonun çatısı altında iş dünyasına destek olmanın onurunu yaşadıklarını dile getiren GÜNMARSİFED Başkanı Funda Şeçil Dedeoğlu; “Federasyonumuzun temelleri ortak akıl, dayanışma ve güçlü bir aidiyet duygusuyla atıldı. Bugün de güçlü bağlarla daha da ileriye gitmenin heyecanını yaşıyoruz. GÜNMARSİFED, sadece bir iş dünyası örgütü olmanın ötesinde bölgesel kalkınmaya liderlik eden, sanayicilerimizi ve iş insanlarımızı ortak hedefler doğrultusunda birleştiren güçlü bir yapıdır. Hepimiz, bu federasyonun bir parçası olarak sadece kendi işletmelerimiz değil, aynı zamanda bulunduğumuz bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimini de destekleme sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.

Gerçekleştirdikleri mali genel kurulda önümüzdeki dönemin yönünü belirlediklerini ifade eden Dedeoğlu; “Bugün burada, geride bıraktığımız dönemin muhasebesini yaparken, önümüzdeki dönemin rotasını da birlikte çizeceğiz. Attığımız her adım aldığımız her karar Federasyonumuzun geleceğine yön verecek. Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve ortak akıl ile büyüyen bir GÜNMARSİFED, yalnızca üyelerimizin değil, bölge ekonomisinin ve sanayisinin de geleceğini şekillendirecektir. Bu noktada, federasyonumuzun bu güne gelmesine emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerimize, derneklerimize ve destekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Her birinizin katkısı, bu çatı altında büyüyen bir değer yaratıyor. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi projeler, güçlü iş birlikleri ve sürdürülebilir kalkınma odaklı çalışmalar ile yolumuza devam edeceğiz. Bizler üreten, geliştiren ve geleceğe yön veren bir Federasyonuz. Bölgesel kalkınmada hep birlikte oyuncu rolümüzü daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Daha iyi bir yol kat edebilmemiz için Federasyonumuzun tüm eksikliğini gidermek adına ön fizibilite raporu hazırlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan mali genel kurulda; GÜNMARSİFED çatısı altında olan Dernek Başkanları; bölge iş dünyası, bölgenin ekonomisi ve üyelerine gerçekleştirdikleri projelerinin sunumlarını gerçekleştirdiler.