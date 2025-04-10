Yaş meyve sebze ihracatçıları ödüllerine kavuştu

DUYGU GÖKSU / İZMİR



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (EYMSİB) 2024 yılı olağan mali genel kurul toplantısı, İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ne de ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin 2024’te gerçekleştirdiği 6 milyar dolarlık yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatından 1 milyar 314 milyon dolarla yüzde 22’lik pay alan EYMSİB, bu başarıya en büyük katkıyı sağlayan 45 üyesini ödüllendirdi.

Genel kurul ve ödül töreninde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, 2024’ün ihracatçılar için zorlu bir mücadele yılı olarak tarihe geçtiğini dile getirerek, “Buna rağmen Türkiye genelinde tarihimizde ilk defa yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı 6 milyar dolar barajını aştı. İhracatçıların sorunlarının çözümü için mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde özel istek analizlerinin asgari fiyat zorunluluğu kaldırıldı. Böylelikle ihracatçı firmalarımıza önemli bir maliyet avantajı sağladık. Yine, domates salçası ve dondurulmuş patates ihracatındaki kısıtlamaları kaldırmak için yoğun bir çaba gösterdik ve kısıtlamaları kaldırmayı başardık” dedi.



Yaş meyve sektörünün ihracatında lider olan Rusya’ya yapılan ihracatta; Tarım ve Orman Bakanlığı’yla yaptıkları toplantılar ve ikili görüşmeler sonrasında, Rusya Federasyonu’na ihracatta 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ürünlerin plastik mühür ile mühürlenmesi uygulamasının sonlanmasını sağladıklarını vurgulayan Uçak, “14 Ocak 2025 tarihinden itibaren de Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan son çıkış kontrolü kaldırıldı. Sorumlu danışman uygulamasını kaldırmak için çalışmalarımız devam ediyor. İnanıyorum en kısa zamanda bunun müjdesini sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.



Ege Bölgesi’nde üretilen yaş meyve sebze ürünlerinde pestisit kalıntısını önlemek amacıyla hayata geçirdikleri “Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz Projesi” çerçevesinde geçen yıl 600 numune alarak analizlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Uçak, bu kapsamda önümüzdeki aydan itibaren üretim bölgelerinde çiftçilere yönelik bilinçlendirme toplantılarına yoğunluk vereceklerini ifade etti.





Don olayları daha çok iç pazarı etkiler





Son günlerde yaşanan don olayları nedeniyle hemen hemen her yerde erkenci meyvelerin hasar gördüğüne dikkat çeken Uçak, “Mersin, Adana, Çukurova bölgelerinde narenciyeye ciddi anlamda soğuk vurdu. Aldığımız haberlere göre Çanakkale bölgesinde don zararları oluşmuş. Bunlar ister istemez piyasaya yansıyacak ve fiyatları artıracak. Rekoltenin düşük olacağını tahmin ediyoruz. İhracatı çok etkilemez ama don nedeniyle artan maliyetler fiyatlara eklenecektir” dedi.





Ödül alan yaş meyve sebze ihracatçıları: Uçak Kardeşler, Kölla Turkey, Pia-Frucht, Cena Dış Ticaret, Alanar, Enjoy Trade, Zeypa Gıda, Vardar Fruit, Egemen Gübre, Yusuf Beyazıt Tarım, Menkur, Koruk Organik, Şenol Hocaoğlu, PL USE Gıda, Ceylan Smyrna Tarım, Özinan Tarım, Zafer Gıda, Hm Global, Dafne Taze Meyve Sebze



Ödül alan meyve sebze mamulleri ihracatçıları: Euro Gıda, Treko Gıda, Sibaş Gıda, Yonca Gıda, Mapeks Gıda, Nilbatu Gıda, Lidya Konservecilik, Tadımda Gıda, Tukaş Dış Ticaret, Işık Tarım Ürünleri, Hemsi Tarım, Özgörkey, Mc Cormick Kütaş Gıda, Egetad Gıda, A.V.O.D. Kurutulmuş, Ak Celep, Ekofood, Burakcan Gıda, Burcu Gıda, Atakey Patates, Toprak Mahsülleri Ticareti Emin Sercan Göçeren, Ertürk Tarım, Metab Tarım Ürünleri, Sassoun Dış Ticaret, Silaresan Gıda, Kozmopolitan Gıda, Fersan Fermantasyon.