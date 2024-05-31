Zenith RS Rusya dışındaki ilk fabrikasını Ege Serbest Bölgesi’nde açtı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir’de üreterek uluslararası pazarlarda büyümeyi hedefleyen Rus Zenith RS firması, ilk fabrikasını Ege Serbest Bölgesi’nde açtı.

Açılış töreninde konuşan Zenith RS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dere, kuruluş çalışmalarına yaklaşık 2 yıl önce başladıkları fabrikayı bugün açıyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Türkiye’de bulunmaktan son derece mutluyuz. Geleceğimizi sizinle inşa edeceğimiz için de çok mutluyuz. Bergama’da Batı Anadolu Serbest Bölgesinde kuracağımız fabrika ile birlikte toplam 50 milyon euroyu İzmir’e getirmiş olduk. Ayrıca her iki serbest bölgedeki fabrikamızda binden fazla istihdam sağlayacağız” dedi. BASBAŞ’taki yatırımı da Eylül ayında hizmete açacaklarının bilgisini veren Dere, “İzmir için büyük planlarımız var ve bu topraklarda daha fazla iş yapmak istiyoruz. Afrika, Suudi Arabistan, Hindistan, Asya ve en yakın zamanda Latin Amerika’ya ihracat yapacağız. Tüm dünya bu ürünlerin İzmir’de üretildiğini görecek. Bu fabrikalarımızdan 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Zenith RS kurucularından German Labazin de Rusya dışındaki ilk yatırımlarının İzmir’de hayata geçirdiklerini belirterek, “İzmir’de ilerleme planlarımız, büyüme planlarımız, yeni lokasyonlar ve yeni üretim hedeflerimiz var. Eminim hepsini birlikte başaracağız” dedi.

Faruk Güler: Zenith RS BASBAŞ’da da fabrika açacak

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler ise, endüstriyel raf üretimi alanında ilk tesisini İzmir’de açan Zenith RS’nin bu yatırımla yeni istihdam olanakları yaratacağını vurguladı. Rusya’da 60 yıldan uzun bir süredir faaliyet gösteren Zenith RS’nin Bergama’daki Batı Anadolu Serbest Bölgesinde de bir fabrika açacağının bilgisini paylaşan Güler, “ ESBAŞ ve BASBAŞ olarak yıllardır Türkiye’ye yabancı yatırım çekmek için olanca gücümüzle çalışıyoruz. Bu iş bizim işimiz, ama biz bu işi aynı zamanda vatani görev olarak görüyoruz. Bizler Türk yatırımcı ile beraber yabancı yatırımcının da önünü açıyor, yatırım yapması için her türlü çabayı ve özveriyi gösteriyoruz. Türkiye’nin Zenith gibi yatırımcılara ihtiyacı var. Çünkü bu yatırımlar ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırımlar, yani kalıcı yatırımlar” ifadelerini kullandı.

Bu yatırımların Türk insanına iş ve aş sağlayacağını da sözlerine ekleyen Güler, “Bu şirketler ihracat yapacak ve ülkemize net döviz kazandıracak. Ülkemizin cari açığının azalmasını sağlayacak. Türkiye olarak buna çok ihtiyacımız var. Bu şirketler katma değeri yüksek ürünler üretecek, yeni teknolojiler kullanacak. Katma değerli üretim yapan bu tür şirketlere sahip çıkılması gerekiyor” diye konuştu.

Zenith endüstriyel raf sektörünün en yenilikçi tesisini açtı

Perakende çözümleri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olan Zenith RS, modern teknolojilerle donattığı Ege Serbest Bölgesindeki fabrikası ile üretim kapasitesini arttırırken, Türkiye’nin lojistik avantajları sayesinde kaliteli ürün ve hizmetlerini müşterilerine daha hızlı ulaştırabilecek.

Firmanın uluslararası rekabetteki gücünü daha da arttıracak Ege Serbest Bölgesi’ndeki yeni fabrika, endüstriyel raf üretimi sektörünün en modern ve yenilikçi üretim tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor. İleri üretim teknolojileri ve otomasyon sistemleri ile donatılan yeni tesis, Zenith’in verimliliğini ve üretim kalitesini en üst düzeye çıkarmaktadır. Ayrıca, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda enerji verimliliği yüksek uygulamalarla donatılmış olan fabrikada, çevresel etkileri en aza indirecek teknoloji kullanıldı.

Bu yatırımla birlikte, yeni istihdam olanakları yaratan Zenith’in ayrıca Bergama’daki Batı Anadolu Serbest Bölgesinde de inşaatı devam eden fabrikanın Eylül ayında üretime alınması planlanıyor.