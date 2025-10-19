Zeytinin kalbinde lezzet festivali coşkusu yaşanacak

İREM CEYLİN DEMİRCAN / AKHİSAR

Sofralık zeytinin başkenti Akhisar, pideli paça çorbasından köfteye, kokoreçten katmere, helvadan zeytinyağlılara kadar tüm yerel tatlarını “Leziz Akhisar Festivali” ile lezzet tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, Akhisar’ın gastronomik ve ekonomik gücünü ön plana çıkaracak.

Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, 25-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Leziz Akhisar Festivali hakkında bilgi vererek, etkinlik için üç yıldır hazırlık yaptıklarını söyledi.

Kayserili, “Akhisar hem tarihi hem de gastronomisiyle öne çıkan bir kent. Artık lezzet rotaları arasında yerini aldı. Festivalle birlikte Akhisar’ın yöresel tatlarını tüm Türkiye’ye tanıtacağız. Pideli paça çorbası, keşkek, katmer, Akhisar köftesi, kokoreç, sakatatlar, zeytin ve zeytinyağlı menülerimizle misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Demircan: “Akhisar ihracatta çeşitlilikte zirveye oynuyor”

EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, Akhisar’ın son yıllarda geçirdiği ekonomik dönüşüme dikkat çekti. Tütünle anılan toprakların bugün 17 milyon zeytin ağacıyla Türkiye lideri konumuna yükseldiğini belirten Demircan, ilçenin ihracatta da önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Demircan, “Türkiye’de 27 sektörde ihracat kaydı tutuluyor. Akhisar’ın 2024’te 23 sektörde ihracat yapması, ilçenin üretim çeşitliliğini net biçimde ortaya koyuyor. Zeytin ve zeytinyağı sektörü 47 milyon dolar, meyve-sebze mamulleri 37 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 31 milyon dolar döviz getirisi sağladı. İlk üç pazar Irak, Fransa ve Almanya oldu. Akhisar, 110 ülkeye ihracat yaparak Türkiye ekonomisinde güçlü bir yer edindi” dedi.