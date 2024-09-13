Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi, gençlere okurken meslek sahibi olma fırsatı sağlayacak

Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için 40 yıldır çalışan Ahlatcı Holding iştiraki Ahlatcı Kuyumculuk, Anadolu’nun en eski mesleklerinden olan kuyumculuğu yaşatmak için yeni bir projeye daha imza attı. Gençlere meslek sahibi olmalarının yolunu açacak olan Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi’nde gençler hem lise eğitimi tamamlayabilecek hem de kuyumculuk ve takı ustası olarak mezun olabilecek.

Başlangıçta 100 erkek, 50 kız öğrenci ile eğitim hayatına başlayacak olan Ahlatcı Kuyumculuk MESEM için Çorum Valiliği’nde düzenlenen iş birliği protokolü, Çorum Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Çorum İl Milli Eğitim Müdür Vekili Cemil Çağlar ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur Ahlatcı’nın katılımı ile imzalandı.

Vali Dağlı: Model, diğer şirketlere ve illere de örnek olmalı

İmza töreninde konuşan Çorum Valisi Dr. Zülkif Dağlı, ilk özel sektör mesleki eğitim merkezi olan Ahlatcı Kuyumculuk MESEM’in diğer şirketlere ve illere de örnek olması gerektiğini vurguladı. Dağlı, “Bu projeyi, ilimizde ilk olması hasebiyle çok önemsiyoruz. İki aydır çalışmalarımız seri şekilde devam ediyor. Derslikler ve eğitim materyalleri oluşturuldu. Protokol ile süreç resmi olarak da başadı. Projeden beklentimiz büyük. Öğrencilerimiz dört yıl boyunca mesleki eğitim modeli ile rafineride eğitim alacak. Mezun olduktan sonra da aynı yerde çalışmaya devam edecek. Eğitimini ilerletmek isteyen öğrencilerimiz olursa da, yatırımcımızla oturup bir program yapacağız. Ahlatcı Holding’in projeyi en iyi şekilde yürüteceğinden şüphemiz yok. Milli Eğitim Müdürlüklerimiz gereken desteği verecektir” şeklinde konuştu.

Ahmet Ahlatcı: Kuyum zanaatkarlığının sürdürülmesini önemsiyoruz

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ise, MESEM projesinin iki temel amaca hizmet ettiğini belirterek, “Bu amacın ilki ülkemizdeki ara eleman ihtiyacını karşılayarak istihdama katkı sağlamak, ikincisi ve belki de en önemlisi, Anadolu topraklarının temel taşı, ekonomi çarkının vazgeçilmez dişlisi, yok olmaya yüz tutan zanaatkarlığı tekrar gün ışığına çıkarmak olacak. Ahlatcı Holding olarak gençlere yapılan her yatırımın, aslında geleceğe yapılan en kıymetli yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyor, Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezimiz ile gençlerimize yapacağımız yeni yatırımdan heyecan duyuyoruz” dedi.

Gençlerin eğitim, sanat, spor ve mesleki alanlarda gelişimlerine yapılacak her katkının, onların hem kişisel başarılarını artıracağını hem de Türkiye’nin rekabet gücünü ve toplumsal refahını güçlendireceğini kaydeden Ahlatcı, şöyle devam etti:

Ahlatcı MESEM ile gençlere garantili iş imkanı sağlıyoruz

“Bu merkez, yalnızca bir eğitim yuvası değil; aynı zamanda gençlerimize istihdam güvencesi ve parlak bir gelecek sunan bir kapı olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu proje ile gençlerimiz, hem meslek lisesi diplomasını almaya hak kazanacak hem kuyumculuk ve takı ustası olarak geniş bir yelpazede iş imkanları yakalama fırsatı elde edecekler. Merkezimizde eğitim almaya hak kazanacak 100 erkek ve 50 kız öğrenci, mezuniyet sonrasında istihdam edilecek olmanın yanında, pek çok ayrıcalığa sahip olacak.

Ahlatcı MESEM mezunlarının sahip olacağı fırsatlar

Uluslararası Geçerliliğe Sahip Kuyumculuk ve Takı Ustalığı Sertifikası: Eğitim sürecini tamamlayan mezunlar, uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika elde ederek kariyerlerini bir adım öne taşıyabilecek.

Lise Diploması: MESEM'de sağlanan eğitimle sadece mesleki bilgi edinmekle kalmayacak, aynı zamanda lise diploması da elde edebilecekler.

İstihdam Garantisi: Eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Ahlatcı Metal Rafineri’de istihdam edilme garantisine sahip olacaklar.

Öğrenim Desteği: Eğitim sürecinde öğrenciler, finansal destekten yararlanarak eğitimlerini daha rahat sürdürebilecekler. 9, 10 ve 11. sınıflarda asgari ücretin üçte biri oranında 12. sınıfta ise asgari ücretin yarısı kadar öğrenim desteği alabilecekler.

Askerlik ve Evlilik Desteği: Mezuniyet sonrasında Ahlatcı Metal Rafineri’de çalışacak erkek çalışanların bedelli askerlik ödemeleri şirket tarafından karşılanacaktır. Kadın çalışanlar için ise evlilik desteği sağlanacaktır.

MESEM nedir?

Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirilmeleri, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda mesleki eğitim merkezleri, ülkemizin meslek sahibi insan ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalar yürütüyor. Bu sistemle, çıraklık eğitiminin örgün eğitim kapsamına alınması ile ekonominin temel yapı taşı olan işletmelerin çırak ihtiyacının karşılanması ve öğrencilerin ahilik kültüründen gelen usta-çırak ilişkisiyle mesleklerini işbaşında öğrenmeleri amaçlanıyor. Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi de, genç yeteneklere kuyumculuk ve takı tasarımı alanında kapsamlı bir eğitim sunarak hem mesleki hem de akademik gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.