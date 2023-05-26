Ambalaj ihracatında hedef Avrupa

Türkiye Ambalaj Sektörü 2022 İhracat ve İthalat Raporu açıklandı. Buna göre 2021’de 6 milyar 491 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren ambalaj sektörü 2022’de bu rakamı yüzde 15 artırarak 7 milyar 467 milyon dolara çıkardı. Ambalaj ihracatında miktarda da artış yaşandı. 2021’de 3 milyon 83 bin ton olan ambalaj ihracatı 2022’de 3 milyon 257 bin tona yükseldi. Ambalaj türüne göre ihracatın dağılımına bakıldığında ilk sırada yüzde 63’lük payla plastik ambalajlar yer aldı. Plastik ambalaj ihracatı geçen yıla göre yüzde 11 artışla 4 milyar 732 milyon dolara çıktı. Ambalaj ihracatında ikinci sıra yüzde 25’lik payla kağıt/karton/oluklu mukavva ambalajların oldu. Yüzde 22’lik artışın yaşandığı kağıt/karton/oluklu mukavva ambalaj ihracatı 1 milyar 834 milyon dolar seviyesine ulaştı. Metal ambalajlar ise sektörün ihracatında yüzde 8’lik pay alarak üçüncü sırada yer aldı. Metal ambalaj ihracatı 479 milyon 502 bin dolardan 603 milyon dolara yükseldi. 2022 yılında toplam ambalaj ihracatında ilk 10 ülke ise şöyle oluştu: Birleşik Krallık, Almanya, Irak, İtalya, İsrail, ABD, Fransa, Rusya, Hollanda ve Bulgaristan. Ambalaj sektörünün 2022’de gerçekleştirdiği ithalat ise 4 milyar 832 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl söz konusu ithalat 3 milyar 794 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece ambalaj sektörü 2022’de ülke ekonomisine net 2 milyar 635 milyon dolarlık katkı sağlamış oldu.

Türk ambalaj sektörü güçlü konumda

Türkiye ambalaj sektörünün dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığına dikkat çeken Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörü ihracatının her geçen yıl yükseldiğini ve ülkeye değer kattığını söyledi. Ambalaj sektörü olarak dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptıklarını kaydeden Sarıbekir, “Türkiye’nin ambalaj ihracatı 7,5 milyar dolar seviyesinde. Bunun da yüzde 60'ı Avrupa'ya gidiyor. Bu orana rağmen hala Avrupa'nın yüzde 10'unu karşılayabiliyoruz. Avrupa’ya gerçekleştirdiğimiz ihracat şu an 4,5-5 milyar dolar seviyelerinde. Bunu yüzde 20'lere çok rahat çıkartabiliriz. Böylece sadece Avrupa ülkelerine 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirebiliriz. Avrupa’ya yakın bir coğrafyadayız. TIR’la 3 günde Avrupa'nın herhangi bir kasabasına ürünümüzü kolaylıkla ulaştırabiliyoruz. Avrupa dışında ABD’de de hedeflerimiz arasında yer almalı. ABD pazarındaki payımızı da artırmamız gerekiyor. Çünkü Türk ambalaj sektörü yaptığı yatırımlarla, teknolojik gelişmelerle bunu karşılayabilecek bir güce sahip.” dedi.

“Interpack’ta ilk 3 ülkeden biri olduk”

Almanya’da yakın dönemde düzenlenen interpack Fuarı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Sarıbekir, şunları söyledi: “interpack dünyanın en büyük ambalaj fuarı ve 3 yılda bir düzenleniyor. Fuarı 143 bin kişi ziyaret etti. Türk ambalaj sektörü olarak fuara en büyük katılım gösteren 3 ülke arasındaydık. Ev sahibi Almanya ve onu takip eden İtalya’dan sonra Türkiye, Çin ile üçüncü sırada yer aldı.” dedi. Avrasya Ambalaj Fuarı’yla ilgili de konuşan Zeki Sarıbekir, “Geçen yıl TÜYAP’ta düzenlenen fuarımızı 72.000 bin kişi ziyaret etmişti. Her geçen yıl fuarımıza ilgi artıyor. Yabancıların ilgisi de yükselişte. Özellikle Avrupa’ya vize alamayan birçok ülkeden iş insanları fuarımıza geliyor. Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar bizim fuarımızdaydı. Rusya ve Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa, en büyük pazarı Rusya’yı kaybetti. Burada Türkiye için de bir fırsat doğdu. Bu yıl 28'incisi düzenlenecek olan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Fuarımıza daha fazla ülkeden, çok daha fazla sayıda katılımcı bekliyoruz. Türkiye'nin bulunduğu konum gereği ambalaj sektörü dünyanın parlayan yıldızı konumunda.”

Almanya’daki ödüllere Türkiye damga vurdu

Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP iş birliğinde her yıl düzenlenen ve 2022’deki 18. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda birinci olan İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Zeynep Özel’in, ‘WorldStar Student’ yarışmasında da Altın Ödül almaya hak kazandığını ve dünya birincisi olduğunu hatırlatan Sarıbekir, öğrencinin projesiyle aynı yarışmada “Pazarlama” kategorisinde de “Gümüş Ödül” aldığını, Almanya’da interpack Fuarı sırasında düzenlenen WorldStar ödül töreninde Zeynep Özel’in ödüllerine kavuştuğunu söyledi.

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen WorldStar 2023 yarışmasına ise 41 ülkeden 488 başvuru yapıldığını, Türkiye’nin ise en çok ödül alan ilk 5 ülke arasında yer aldığını vurgulayan Sarıbekir, “Böylelikle ödül töreninde Türkiye olarak öğrencilerimizle 16, firmalarımızla ise 14 ödül almış olduk. Hem ödül alan öğrencilerimizle hem de firmalarımızla gurur duyduk. Bu vesile ile bu yıl 19’uncusu düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2023 için başvuruların devam ettiğini de hatırlatmak isterim.” diye konuştu.