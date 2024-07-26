Bankacılık sektöründe çalışan sayısı arttı, şubeler azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yayımlanan rapora göre, çalışan sayısı, Haziran 2024 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 189 bin 592 kişi oldu.

Bankacılık sektöründe çalışan sayısı 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 445 kişi azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 764 kişi arttı. Son bir yılda çalışan sayısındaki artış mevduat bankalarında 481 kişi, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 283 kişi oldu.

Bankaların cinsiyet ve eğitim durumuna göre çalışan sayısı

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50,9 oranında olurken, erkek çalışan oranı ise yüzde 49,1 oldu.

Haziran 2024 itibariyle çalışanların yüzde 79’u yükseköğretim kurumları mezunu olurken, yüzde 10’u ise yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Bu oran orta öğretim için yüzde 11 olarak belirlendi.

Bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 43’ü 36-45 yaş aralığında, yüzde 38’i 26- 35 yaş aralığında oldu.

Bankaların şube sayısında değişim

Haziran 2024 yılında mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında şube sayısı 9 bin 461 oldu. Şube sayısı, bir önceki çeyreğe göre 28 adet, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise 177 adet azaldı.

Raporda, "Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi, şube ve çalışan sayısını etkilemektedir." denildi.

Haziran 2024 ayı itibarıyla, 100 bin kişiye düşen çalışan sayısı 222 oldu. 100 bin kişiye düşen şube sayısı ise 11,1 olarak belirlendi.