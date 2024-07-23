Morgan Stanley Türk banka hisselerinde hedef fiyatları değiştirdi

Türk bankalarının 2Ç24 karlarının, mart ayındaki 500 baz puanlık sürpriz faiz artışının ardından yüksek fonlama maliyetleri nedeniyle baskı altında kalacağını öngören Morgan Stanley, Garanti Bankası için tavsiyesini aşağı yönlü revize ederken ve İş Bankası için tavsiyesini göreceli ağırlığını azalt (Underweight) seviyesinde taşıdı.

Morgan Stanley'in değerlendirmesi şu şekilde oldu:

"Garanti'ye, temel varlık odaklı yaklaşımı, nedeniyle Overweight ile başladık. Hisseler Haziran ortasından bu yana %25 yükselirken ve 12 aylık vadeli fiyat hedefimize göre sadece %1 USD artışa işaret ederken (TL bazında %20), karımızı alıp Equal-weight'e geçiyoruz.

Akbank, fiyat hedefimize göre %17 USD yukarı yönlü ve en cazip risk getirisi ile Türk Bankaları'nda Overweight pozisyonumuzu koruyor.

İş Bankası'nı %1 USD yukarı yönlü ve Türk Bankaları kapsamımızdaki en az cazip risk getirisi ile göreceli olarak Underweight'e taşıyoruz. 2Ç24'ün benzerlerine kıyasla baskı altında kalmasını beklediğimizden, yakın vadede düşük performans potansiyeli görüyoruz.

Yapı Kredi için Eşit-ağırlık notumuzu koruyoruz."

Tahminlerde değişiklikler

"Tahminlerimizde değişiklikler: 2Ç kazançları öncesinde Türk bankaları için tahminlerimizi güncelliyoruz.

Garanti ve Akbank için tahminlerimiz tahmin dönemimiz boyunca büyük ölçüde değişmezken, Yapı Kredi ve İş Bankası için tahminlerimiz FY24 için %15 (daha düşük NII'ye bağlı olarak) ve 2025-26 için ortalama %4 daha düşüktür. 2025-26 kazançlarına dayalı fiyat hedeflerimiz ortalama %4 daha düşüktür." dedi.

Morgan Stanley, 2025-2026 dönemi karlarını dikkate alarak belirlediği hedef fiyatların, önceki hedef fiyatların ortalama yüzde 4 altında olduğunu vurguladı.