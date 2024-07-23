TAV bilançosunu açıkladı: Aracı kurumlar tavsiyesini değiştirdi

2024 yılı 2. çeyrek bilançoları TAV Havalimanları (TAVHL) ile başladı.

TAV Havalimanları 2024 yılı ikinci çeyrek konsolide net dönem karını 2.507.522.000 TL olarak açıklarken, geçen yılın aynı döneminde konsolide net dönem karı 887.397.000 TL olmuştu.

TAV Havalimanlarının 6 aylık konsolide net dönem karı da 2023 yılında 31.638.000 TL zarardan, 2024 yılında 2.805.790.000 TL’ye çıktı.

Hedef fiyat yükseldi, tavsiye çok değişmedi

Mali tablolar sonrası TAVHL için de hedef fiyatlar güncellendi. Bazı yatırım kurumlarının, mali tablolarını açıklayan şirket için açıkladığı tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekilde oldu:

- Ak Yatırım, TAVHL için hedef fiyatını 270 TL'den 313 TL'ye yükseltirken, tavsiyesini "endeks üstü getiri" den "nötr"e indirdi.

- Deniz Yatırım, TAVHL’de hedef fiyatını 425,5 TL ve tavsiyesini de "AL" olarak korudu.

- Gedik Yatırım, TAVHL için açıkladığı verilerde, hedef fiyatını 395,00 TL olarak belirlerken, "endeks üstü getiri" olan tavsiyesiyle hisseyi araştırma kapsamına aldı.

- İntegral Yatırım, TAVHL için hedef fiyatını 271 TL'den 384 TL'ye yükseltti.

- İş Yatırım, TAVHL için hedef fiyatını 295 TL'den 350 TL'ye yükseltirken, tavsiyesini ise "AL" dan "TUT"a indirdi

- OYAK Yatırım, TAVHL için hedef fiyatını 300 TL olarak korurken, tavsiyesini "endeks üstü getiri" den "endekse paralel getiri"ye indirdi.

- Vakıf Yatırım, TAVHL hissesinde hedef fiyatını 242 TL'den 301,5 TL'ye yükseltti ve tavsiyesini "tut" olarak korudu.