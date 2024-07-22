TAV Havalimanları altı ayda 46 milyon yolcu ağırladı

TAV Havalimanları 2024'ün ilk yarısına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, TAV Havalimanları, yılın ilk altı ayında 81 milyon avro net kar elde etti. Şirketin konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 732 milyon avroya ulaştı.

2024'ün ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla toplam 46 milyon yolcuya hizmet veren TAV Havalimanlarının dış hat trafiği önceki yıla göre yüzde 20 artarken, iç hat trafiği yüzde 14 yükseldi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, 2024'ün ilk yarısını geçen seneye göre dış hatta yüzde 20, toplamda da yüzde 17 yolcu büyümesiyle kapadıklarını belirtti.

Kaptan, daha kısa geçen bir kış sezonu ve havalimanlarını kullanan havayolu şirketlerinin filo genişletme stratejilerinin büyümelerini desteklediğini aktararak, "Faaliyetlerimiz açısından oldukça kuvvetli geçen bu dönemi kusursuz finansal sonuçlarla da taçlandırmayı başardık. Ciro yüzde 31 artarak 732 milyon avroya, FAVÖK de yüzde 47 artarak 215 milyon avroya ulaştı. İlk yarıda elde ettiğimiz 81 milyon avro büyüklüğündeki net kar, TAV Havalimanları'nın tarihindeki en yüksek yarıyıl kar rakamını elde ettiğimiz 2018'in sadece yüzde 13 altında gerçekleşti. Son üç senede yapmış olduğumuz yatırımların sonuçlarını almaya başladık." ifadelerini kullandı.

Almatı Havalimanı yeni dış hatlar terminalini 1 Haziran'da açtıklarını aktaran Kaptan, açılıştan bir gün önce Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yeni terminal binasını ziyaret ettiklerini anımsattı.

Kaptan, yeni terminalde yolcu memnuniyeti ve operasyonel verimliliğini artırmaya yönelik servisleri ve teknolojileri kullandıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Yeni terminal binamız çevre üzerindeki etkilerini en aza indirerek Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) sertifikasını da aldı. Sektör tecrübemizi ve küresel paydaş ağımızı kullanarak Kazakistan'ın havayolu bağlantılarını geliştirdik, yeni iş imkanları yarattık ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunduk. Üç yıl gibi kısa bir sürede Almatı'nın havayolu bağlantılarını neredeyse iki katına ulaştırdık. Havalimanına hizmet eden havayolu sayısını yolcu trafiği için 24'ten 37'ye, kargo için de dokuzdan 16'ya çıkardık. Kazakistan'ın milli havayolu şirketi Air Astana ve düşük maliyetli markası FlyAristan tarafından açıklanan çarpıcı filo büyütme planlarını desteklerken havalimanına yeni havayolu şirketleri ve yeni destinasyonlar eklemeye de devam edeceğiz."

Devam eden diğer büyük yatırımları olan Antalya ve Ankara'da takvime uygun bir şekilde ilerlemeye devam ettiklerine dikkati çeken Kaptan, 2025'in ilk çeyreğinde bitirmeyi planladıkları Antalya yatırımını yüzde 84, 2025'in son çeyreğine planladıkları Ankara'da da yüzde 58 tamamlandıkları bilgisini paylaştı.

"Antalya'da yüzde 14, Ankara'da da yüzde 30 gerçekleşen dış hat yolcu büyümesi bu yatırımların zamanında tamamlanmasını önemli bir ihtiyaç haline getiriyor." ifadelerine yer veren Kaptan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Haziranda Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın 10 yıllık işletme ve bakım hizmeti ihalesine teklif verdik. Yatırım gerektirmeyecek olan bu ihaleyi kazanmamız halinde TAV Havalimanları kalitesini Kuveyt'e de götürebilecek olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Yılbaşından bu yana TL bazında yüzde 169 ve dolar bazında yüzde 144 getirisiyle TAV Havalimanları, BIST 100 içinde performansı en yüksek hisse oldu ve piyasa değerimiz 3,19 milyar dolara çıktı."