Enerjisa Üretim, 2,5 milyar dolarlık yatırımın kritik ayağını devreye aldı

RUHİ SANYER

Sabancı Holding ile Alman enerji devi E.ON’un eşit ortak olduğu Enerjisa Üretim’in YEKA-2 ve YEKA RES-2024 süreçlerinde hayata geçireceği toplam 1.750 MW kurulu güce sahip yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra çok sayıda farklı projeyi kapsayan 2.5 milyar dolar yatırım bedelli paketin stratejik ve kritik bir parçasını oluşturan Uygar Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) tüm fazları tamamlandığında 60 türbin ile 250 MW kurulu güce sahip olacak.

Uygar RES yatırımı, tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 1 milyar kWh temiz enerji üreterek Türkiye’nin enerji arzına sürekli ve sürdürülebilir katkı sağlayacak, iklim hedeflerine güçlü bir katkı sunacak. Proje yaklaşık 500 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer temiz enerji üretecek. Ayrıca, proje sayesinde yılda yaklaşık 600 bin ton karbon salımı engellenerek çevreye ve sürdürülebilirliğe katkı sağlanacak.

Türkiye’nin en büyük ikinci rüzgâr santralı olacak

Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ikinci rüzgâr enerji santralı olma özelliği taşıyacak Uygar RES projesi, yalnızca temiz enerji üretimiyle değil; yerli üretimi destekleyen teknolojik ve dijital altyapısıyla, mühendislikten saha operasyonlarına uzanan istihdam zinciriyle ve bölge ekonomisine sağladığı doğrudan katkıyla kalkınmaya da yön veriyor.

Enerjisa Üretim, bugün yaklaşık 4.000 MW kurulu gücü ve 30 santralıyla Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 4-5’lik bölümünü karşılıyor. Türkiye'nin en büyük özel sektör elektrik üreticisi olan şirketin portföyü hidroelektrik, rüzgar, güneş, doğal gaz ve yerli linyit olmak üzere 5 farklı teknoloji kullanan santrallardan oluşuyor.

30. santralın, sadece sayısal bir eşik değil, daha büyük bir etki, daha derin bir sorumluluk ve ileriye dönük vizyonun simgesi olduğunu belirten Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl “Balıkesir, İzmir ve Manisa il sınırları içerisinde bulunan bu dev yatırım, tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ikinci rüzgâr enerjisi santrali olacak. Yıllık yaklaşık 1 milyar kWh’lik üretim kapasitesiyle enerji bağımsızlığımıza ve iklim hedeflerimize doğrudan katkı sunacak. Enerji bağımsızlığımıza sunduğu doğrudan katkının yanı sıra, daha rekabetçi elektrik fiyatları ve güvence altına alınan elektrik tedarikiyle de stratejik bir değer taşıyacak.” dedi.

Bayçöl’ün verdiği bilgiye göre Uygar RES’te türbinlerin kule, kanat ve jeneratör gibi kritik bileşenleri Türkiye’de üretilmiş. Bu yaklaşımın da Enerjisa için her yeni santralın, yalnızca enerji üretimi değil; yerli teknoloji, insan kaynağı, Ar-Ge ve sürdürülebilirlik anlamına geldiğini belirten Erçöl “Yerli ekipman, mühendislik gücü ve yenilikçi çözümlerle kurduğumuz altyapı, Türkiye’nin gelecekteki enerji omurgasını da şekillendiriyor. Aynı zamanda, bu yatırımlar yerli sanayi gruplarının üretim verimliliğini artırıyor, ihracatla ekonomimize ek değer kazandırıyor. “ diye konuştu.

Enerjisa’nın 1.750 MW’lık YEKA yatırımları, hibrit santraller, batarya enerji depolama tesisleri, kapasite artışları, birleşme ve satın almaları içeren projelerinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin rüzgar toplam kurulu gücüne yaklaşık yüzde 15 oranında katkı sağlanacak. Erçöl “Bu güçlü altyapının arkasında ise 2,5 milyar dolar değerindeki toplam yatırım yer alıyor. Son 10-15 yılın Türkiye’deki en büyük yenilenebilir enerji yatırımı olan bu portföy, aynı zamanda sorumlu büyümenin ve uzun vadeli stratejimizin de göstergesidir.

Yenilenebilir enerji yatırımımızla sektöre güç katmaya, Türkiye’nin yeşil enerji yolculuğuna katkı sağlamaya ve iklim pozitif bir geleceği mümkün kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

Enerjisa Üretim, yakın zamanda gerçekleştirilen toplam 1.200 MW’lık YEKA RES-2024 ihalelerinde en büyük kapasiteyi elde etti. Şirket 410 MW kapasiteli Edirne RES ve 340 MW kapasiteli Balkaya RES projeleriyle, rüzgar enerjisi portföyüne 750 MW’lık kapasite daha kazandırmıştı.

Enerjisa’nın başarısında “doğru yerde doğru teknolojinin kullanılımının, üstün nitelikli işgücünün ve dijitalleşmenin” önemli payı olduğu belirten Bayçöl şöyle konuştu:

“Şu anda 30 santralımızı İstanbul’daki merkez ofisimizden yönetebiliyoruz, işletebiliyoruz, fotoğrafını çekebiliyoruz. Böylelikle üretim sürecinde santrallarda ortaya çıkabilecek sorunların önceden tespit edip önlem alabiliyoruz. Yönetim odamızı yaparken Avrupa’daki benzer odaları ziyaret etmek istemiştik. Ancak görüştüğümüz herkes gelip bizimkini görmek istediler. Odamıza yalnızca hidroelektrik santrallardan 70 bin sinyal geliyor ve bunlar değerlendirilip karar veriliyor.

Şu anda yalnızca kendi santrallarımıza değil yaptığımız anlaşmalarla 3 kıtada ve 11 ülkede çok sayıda santrala hizmet veriyoruz. Hangi hizmeti istiyorlarsa onu veriyoruz. Kimisi tamamen işlet, yönet diyor. Kimisi de check up yap diyor, bazan siber güvenlik hizmeti veriyoruz. Yani hepsine farklı ve özel bir terzi işi hizmet veriyoruz.”

Bayçöl’ün verdiği bilgiye göre Enerjisa Üretim, hem yurtiçinde hem yurtdışında elektrik üreten başka şirketlere verdiği CyberPact hizmetiyle OT güvenliği ve 7/24 izleme desteği sağlıyor. Yapay zekâ destekli sistemleriyle milyonlarca veriyi anlamlandırıyor, yatırım fizibilitesinden gelir tahminine, güvenlik uyumluluğundan operasyonel risk analizine kadar kritik karar süreçlerinde müşterilerine gösteriyor.

Enerjisa Üretim Bosna Hersek, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, ABD, Almanya ve Nijerya’da 1’er olmak üzere 10, Türkiye’de de 1 santrala bu hizmeti veriyor ve bu santrallarda 6.000 MW’tan fazla yenilenebilir enerji kapasitesini yönetiyor.