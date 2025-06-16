Feedtech, Vietnam’ın ilk evcil hayvan maması fabrikasını kuruyor

DUYGU GÖKSU / MANİSA

Manisa’nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren Feedtech A.Ş., mama, aquafeed (balık yemi) ve yem üretim teknolojileri alanlarında küresel çapta çalışmalar sürdürüyor. Ürettikleri makineleri 30 ülkeye ihraç eden Feedtech A.Ş., şimdi de Vietnam’ın ilk evcil hayvan mama fabrikasını anahtar teslim olarak kuruyor. Güneydoğu Asya’da artan talep doğrultusunda bölgeye giriş yapan Feedtech, bu projeyle birlikte Vietnam’daki ilk entegre petfood üretim tesisine imza atmış olacak.

Feedtech’in temellerinin 1969’da Türkiye’deki ilk yem fabrikalarından biriyle atıldığını dile getiren Feedtech’in Kurucusu Rasim Selçuk, “1990’da ikinci fabrikanın devreye alınmasıyla firmamız yem üretiminde derinleşti. Feedtech, 1999’da Avrupa’daki iki büyük firma ile iş birliği yaparak makine üretimine geçti. 2008’de üçüncü fabrika ile mama üretim hatları kurduk. 2013 yılında İrlanda’daki Irısh Petfood tesisiyle Avrupa pazarına açıldık. 2021’de ise Hollanda’da Feedtech International ve Ar-Ge süreçlerini yürüten Everest’i kurarak global büyümemizi pekiştirdik” dedi.

Feedtech’in, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, çiftlik balığı ve evcil hayvanlara yönelik yem ve mama üretim hatlarının tasarımını, mühendisliğini ve makine üretimini yüzde 100 kendi bünyesinde gerçekleştirdiğini ifade eden Selçuk, “50 yılı aşkın sektör tecrübemizle, bugün dünyada A’dan Z’ye yem, mama ve aquafeed (balık yemi) fabrikası kurabilen sayılı firmalar arasında yer alıyoruz” dedi.

“Avrupa da bizi tercih ediyor”

Üretimlerinin yüzde 70’ini, başta Avrupa olmak üzere 30’dan fazla ülkeye ihraç ettiklerini aktaran Selçuk, “Özellikle Finlandiya pazarında güçlü bir konuma sahibiz, makinelerimiz, ülkedeki mama fabrikalarının yüzde 70’inde aktif olarak kullanılıyor. İç piyasadaki doygunluk nedeniyle odağımızı yurt dışına çevirdik. Yüksek mühendislik altyapımız ve uzun ömürlü ekipmanlarımızla Avrupa’da tercih edilen markalar arasında yer alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Türkiye’de 25 yem ve mama fabrikasının kurulumunu üstlendiklerini söyleyen Selçuk, “Türkiye’deki mama üretiminin yaklaşık yüzde 80’inden fazlasını karşılayan Salihli’deki çoğu mama fabrikasının anahtar teslim kurulumunu gerçekleştirdik. Halen bu fabrikalara ekipman desteği sunuyoruz. Tüm bu projelerde, tesis tasarımından makine üretimine kadar tüm süreçler kendi mühendislik ekibimiz tarafından yürütülüyor” diye konuştu.

“Yeni nesil karıştırıcıyla sektörde oyun kurucu olacağız”

İleri teknolojiye dayalı yatırımlarla yem ve mama makineleri alanında standartları yeniden tanımladıklarını ifade eden Selçuk, “Norwegian University of Life Sciences tarafından 10 yıllık bir araştırma süreciyle geliştirilen, yüzde 50’nin üzerinde sıvıyı homojen biçimde karıştırabilen yeni nesil bir karıştırıcının dünya çapındaki patent haklarını devraldık. Alışılagelmiş sistemlerin çok ötesine geçen bu teknoloji; daha kısa sürede, daha homojen, daha verimli karışımlar sunarak üretim hatlarının kapasitesini ve kalitesini önemli ölçüde artırıyor” dedi.

Geleneksel karıştırıcıların baş edemediği yüksek sıvı oranlarında bile kararlılığını koruyan bu sistemin özellikle yüksek katma değerli ürünler ve hassas formülasyonlar için kritik bir çözüm olduğunu söyleyen Selçuk, Feedtech olarak, bu teknolojiyi 2025 itibarıyle seri üretime geçirerek hem kendi projelerinde kullanmayı hem de küresel pazarda önemli bir rekabet avantajı yaratmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.