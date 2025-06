Takip Et

Kuru incirin sürdürülebilir ve rekabetçi yapısının geliştirilmesi, ihracatının artırılması, üretim ve ihracat kaynaklı sorunlara çözüm bulunabilmesi amacıyla Aydın’da Kuru İncir Çalıştayı düzenlendi. Türkiye’nin kuru incir üretim ve ihracatında dünya lideri olduğunun altını çizen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Kuru incir ihracat rakamlarında Avrupa’nın liderliğini sürdürdüğünü belirterek, “Avrupa ülkelerine 23 bin ton kuru incir ihracatı karşılığı 151 milyon dolar döviz elde ettik. Amerika Birleşik Devletleri’ne 13 bin 670 ton kuru incir ihraç ederek yüzde 40’lık artışla 73,6 milyon dolara ulaştık. Kuru incir ihracatında Avrupa’nın payı yüzde 46 oldu” dedi.

Işık, 2024/25 sezonu kuru incir ihracatının 14 Haziran tarihi itibariyle 53 bin 890 ton olduğunu, elde edilen döviz tutarının yüzde 26’lık artışla 322 milyon dolara çıktığını söyledi. Kuru incir sektörü olarak kalite, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya yönelik uzun soluklu çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Işık, “İspanya’da düzenlenen 42. Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’nden (INC) anlamlı bir ödülle döndük. Gıda güvenliği çalışmalarımız çerçevesinde geliştirdiğimiz “Aflatoksinli Kuru İncirlerin Sürdürülebilir Yönetimi Projesi”, INC kongresinde, “Sürdürülebilirlik Ödülü”ne layık görüldü. Türkiye’nin projeyle ortaya koyduğu bütüncül yaklaşım, INC tarafından “küresel ölçekte model” olarak değerlendirildi. Aflatoksinle mücadele için 25 yıl önce seferberlik başlatmıştık. Aflatoksinli Kuru İncir Bertaraf Projemizi bu seferberlik kapsamında devreye almıştık. 2024 ürünü aflatoksinli kuru incir imha oranı %1,5’e çıkarıldı ve %1 oranında da küflü/okratoksinli kuru incir oranı belirlendi. Sonuç olarak toplamda %2,5 oranında yaklaşık bin 500 ton aflatoksinli ve küflü/okratoksinli ürünler pazara girmeden işletmelerimizce ayıklanarak ve birliğimizce toplanarak biyogaz tesislerinde yenilenebilir enerjiye dönüştürülmesi sağlanıyor. Böylece söz konusu ürünlerin hem insan sağlığı için risk oluşturması hem de doğaya karışması engelleniyor. Çevre, çiftçi ve tüketici dostu projemizle INC’nin sürdürülebilirlik temelli en yenilikçi ürün ve hizmetler için verdiği ödüle layık görüldük” ifadelerini kullandı.

İhracatçı firmaların tüm gayretlerine ve yoğun kontrollerine rağmen, insan gözüyle tespit edilemeyen, ışıma vermeyen bazı küf varlıklarının, ihracat süreçlerinde sıkıntıya yol açtığını söyleyen Işık, “Yoğun kontrol süreçlerine rağmen zaman zaman bazı partiler, ihracat pazarlarından geri döndü. Halkımızın hiç kuşkusu olmasın. Bu ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın mevzuatına göre çok sıkı analiz ve denetimlere tabi tutularak ülkemize alındı. Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmayan tek bir kuru incir partisinin yurda girişine izin verilmedi” dedi.

Fevzi Çondur: “Aydınlı ihracatçılara A tipi antrepomuz ile fayda sağlıyoruz”

Türkiye’nin 2024/2025 sezonunda 53 bin 621 ton kuru incir ihracatının 42 bin 193 tonunun Aydın’a ait olduğunu dile getiren Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, “Aynı sezonda Türkiye’de toplam 68 bin 138 ton kuru incir tescili yapıldı, bu tescilin 52 bin 483 tonu ilimizde yapıldı. Aynı sezonda Aydın Ticaret Borsası’nda işlem gören kuru incir ortalama satış fiyatı ise 163 lira 4 kuruş olarak gerçekleşti. Borsamız üyesi ihracatçıların talebiyle, Aydın soğuk hava depoculuk A.Ş. bünyesinde kurduğumuz ve Aydınlı ihracatçılara fayda sağlayan A tipi antrepomuz ile ihracat sürecinde yaşanan sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Üyelerimizin bu alandaki yetkinliklerini artırmak ve rekabet güçlerini yükseltmek amacıyla, borsamız bünyesinde faaliyet gösteren marka, patent ve danışmanlık ofisi aracılığıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuluyor. 2023 yılından itibaren danışmanlık ofisimizde toplam 33 firma ile görüşmeler gerçekleştirildi. Özellikle kuru incir ihracatı yapmak isteyen ve markalaşma çalışmalarına önem veren üyelerimiz için büyük fırsatlar sunan bu ofis, ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmaları yönünde önemli katkılar sağlıyor” diye konuştu.