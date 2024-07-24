Tekstilciler Mısır’a göç etti 90 bin kişi işini kaybetti

Son yıllarda döviz kurlarındaki değişimler ve enflasyon nedeniyle daha ucuz işgücü olan ve ihracat imkanları farklı olan Mısır’a giden tekstilcilerin göçü hızlandı. Döviz kurlarında 2018 ve 2021 yılındaki ataklar sonrası, şimdi de TL’de “reel” değerlenme gündeminde olan ihracatçılar, Türkiye’nin yaklaşık 4’te biri seviyesinde işçi ücretlerinin olduğu Mısır’a gidişi hızlandırdı.

Diğer yandan, Mısır’ın ihracat için koşulları ve anlaşmaları da Türkiye’den farklı olunca, özellikle tekstilciler ülkeye akın ediyor.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, ÖZ İplik İş Sendikası Başkanı Rafi Ay, Türkiye’de üretim şartlarını beğenmeyen tekstilcilerin fabrikalarını Mısır’a taşıdığını, bu sayının son 1 yılda 130’a ulaştığını açıkladı. Türkiye’den Mısır’a giden 130 firmanın Türkiye’de bulunan 90 bin işçisi son 1 yılda işsiz kaldı.

Ay, üretim şartlarında ve işçi haklarında iyileşme sağlanmadan fabrika göçünün bitmeyeceğini hatta artacağını belirtti. İşçi maaşlarında tasarruf olmayacağını söyleyen Ay, asgari ücrete ara zammın kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.

“Çalışanlar, karın doyurma ve barınmayla ilgileniyor”

Ülkede ekonomik zorluklar nedeniyle maaşlı çalışanların zor günler geçirdiğini belirten Ay, emekçilerin 100 yıl önceki gündeme benzer “karın doyurma ve barınma” sorunlarıyla boğuştuğunu belirtti.

ÖZ İplik İş Sendikası Başkanı Rafi Ay, özellikle fason üretim yapan Türk şirketlerin üretimlerini Mısır’a kaydırdığını açıklarken, 90 bin işçinin de sektörden gitmek zorunda kaldığını belirtti.

Çalışanların vergi dilimine girmesi

“Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması” gündemine değinen Ay, “Kazancımızla vergi arasındaki fark yüzde 115. Asgari ücret artarken vergi dilimleri artırılmadı, bizden daha çok vergi almak için makas daraltıldı. Eskiden son 2 ayda ikinci vergi dilimine girerdik, şimdi nisandan itibaren ikinci dilime, eylülden sonra da üçüncü dilime giriyoruz. E biz çok kazanmıyoruz ki” şeklinde vergi konusunu da değerlendirdi.