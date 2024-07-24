İş dünyasından 'yabancı çalışan' çağrısı: Gerekirse biz kefil oluruz

Yabancı uyruklu, sığınmacı çalışanlara yönelik önyargıların revaçta olduğu bir dönemde sanayideki personel açığı da işverenin başını ağrıtıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde önceki gün Ankara'da düzenlenen istişare toplantısında iş adamları öneri ve şikayetlerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya iletti. Yaklaşık 4 saat süren toplantı basına kapalı gerçekleşti. Sadece başlangıçta fotoğraf alındı. Toplantıda İçişleri Bakanı Yerlikaya, hem sunum yaptı hem de iş dünyasının sorunlarını dinledi. Toplantının ana gündem maddelerini; siber güvenlik, terörle mücadele, göç ve sığınmacı meselesi, Doğu ve Güneydoğu'daki güvenlik sorunları oluşturdu.

"Çalışma izni sorununu çözelim"

Edinilen bilgiye göre; 365 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanları, İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan göçmen iş gücünün ekonomiye kazandırılması konusunda destek istedi. Patronlar, çalışma izni, sigorta ve diğer haklarla ilgili yabancı uyruklu çalışanları zimmetlerine alabileceklerini, bir sıkıntı yaşanması halinde de kendilerinin hesap verebileceklerini bildirdi. Yerlikaya'nın öneriye sıcak baktığı, diğer bakanlıklarla da ortak çalışma yapılması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen başkanlar ise bölgelerinde oluşan güven ortamı sayesinde daha rahat iş ve yatırım yapabildiklerini dile getirip, teşekkür etti.

"Çalışma izinleri için illerde birim kurulsun"

Toplantıda söz alarak kürsüye çıkan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık da göçmenlerin çalışma izinleri için illerde birim oluşturulmasını talep etti. Bıyık, "Yabancı uyruklu çalışanlar için çalışma izinleri Ankara'daki genel müdürlükte veriliyor. Yaşanan yoğunluk dolayısıyla taşradan telefonla erişim sağlanamıyor ve muhatap bulunamıyor. Çalışma izinleri için illerde bir birim oluşturulması, iş adamlarının lehine olacaktır" açıklamasında bulundu.

"Kontrollü işçi getirebiliriz"

Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen Afgan uyruklulara geçici kimlikleri olmaması dolayısıyla çalışma izni başvurusu yapılamadığına da değinen Erdoğan Bıyık, "Bu konuda da hükümetler arası görüşmeler yapılarak tarım ve hayvancılık gibi belirli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda kontrollü işçi gelebilir. Yenişafak'ın haberine göre belirli sektörlerdeki ürünlerin fiyatlarının kontrol altına alınabilmesi için uygun maliyetli üretim sağlanması faydalı olacaktır" diye konuştu. Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun ise özelikle bölgeler ve şehirler arasındaki ticaretin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.