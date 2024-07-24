Erdoğan-Esad Moskova'da görüşecek mi? Yeni açıklama geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ağustosta bir araya geleceğine dair iddiayla ilgili Reuters'a konuşan kaynaklar iddiayı yalanladı.

Türkiye'den diplomatik bir kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek ay Moskova'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşeceğine dair çıkan haberlerin yanlış olduğunu söyledi. Daily Sabah gazetesinin kimliğini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, böyle bir görüşmenin ağustos ayında Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arabuluculuğunda gerçekleşebileceği belirtildi.

Haberin yayınlanmasının ardından bir grup gazeteciye konuşan diplomatik kaynak, ağustos ayında Moskova'da bir Erdoğan-Esad görüşmesi planlanmadığını söyledi. Türkiye 2011'de başlayan Suriye iç savaşında uzun süredir Esad muhaliflerinin başlıca destekçilerinden biri, Rusya ise Suriye'nin büyük bölümünde kontrolü yeniden sağlamasına yardımcı olduğu Esad'ın savaş alanındaki başlıca müttefiklerinden biri. Esad hükümeti savaş sırasında kopan bazı Arap ülkeleriyle diplomatik ilişkilerini yeniden kurdu ancak Şam, Ankara ile hala anlaşmazlık içinde.

Erdoğan görüşebileceğini söylemişti

Erdoğan temmuz ayı başlarında Esad'ı ilişkileri düzeltmek için olası görüşmeler için her zaman davet edebileceğini ve Putin'in bu teması kolaylaştırmaya yardımcı olabileceğini söyledi. Esad ise Erdoğan'la ancak Türk güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi de dahil olmak üzere temel konulara odaklanmaları halinde görüşebileceğini belirtti.

"Temasları kolaylaştırma konusu gündemde"

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Esad ve Erdoğan'ın Moskova'da bir araya gelebileceği yönündeki haberlerin sorulması üzerine herhangi bir spesifik planı teyit etmedi ancak Rusya'nın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini istediğini aktardı. Peskov, “Türk ve Suriyeli temsilciler arasında çeşitli düzeylerde belirli temasların düzenlenmesini kolaylaştırma konusu gerçekten gündemde. Pek çok ülke ve elbette bölgede önemli rol oynayan bir ülke olarak Rusya, iki ülkenin ilişki kurmasına yardımcı olmakla ilgileniyor. Bu tüm bölge için çok önemli" dedi.