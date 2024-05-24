'Araç Kiralama ve Mobilite Yönetimi' artık ders olarak okutulacak

Bor Holding bünyesinde kısa dönem araç kiralama ve mobilite yönetimi sektöründe hizmet veren Sixt Türkiye, “Araç Kiralama ve Mobilite Yönetimi” adıyla bir dersin okutulması için Trakya Üniversitesi ile iş birliği anlaşması yaptı.

Sixt Türkiye ile Trakya Üniversitesi arasında varılan anlaşmaya göre bu ders, tüm bölümlerdeki öğrencilere alan dışı seçmeli ders olarak okutulacak. Şirketin bu adımla, kendi yetenek havuzunu derinleştirmenin yanı sıra araç kiralama sektörüne istenen niteliklerde eleman yetiştirilmesini de hedeflediği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, SIXT Türkiye anlaşma kapsamında Trakya Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına; belirlenen programlar çerçevesinde mentorluk ve kariyer danışmanlığı, staj ve iş imkânları, iş bulma sürecinde destek olmanın yanı sıra SIXT Türkiye’nin kendi istihdamında öncelik ve iki kurum arasında ortaklaşa yapılacak akademik çalışmalarda iş birliği imkânları da sağlayacak.

"SIXT Türkiye’nin desteği sürecek"

SIXT Türkiye Genel Müdürü Yiğit Aras, Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Trakya Üniversitesi ile araç kiralama sektörünün buluşmasının sektöre büyük değer katacak muazzam derecede önemli bir gelişme olduğunun altını çizerek, “SIXT Türkiye olarak sektörümüzde sadece ticari faaliyetlerle yer almayı amaçlamıyoruz. Sektörümüze 360 derece katma değer yaratmayı hedefleyen çok önemli bir girişime imza attık. Böylelikle, sürdürülebilir başarıda eğitimin ne denli önemli olduğu bilinciyle bu alanda sektörümüze tam donanımlı kişilerin kazandırılması için bir eğitim projesi başlatmış olduk. Trakya Üniversitesi ile de bu alanda bir anlaşma yaptık. Sixt olarak Türkiye’de ve dünyada buna örnek olduğumuz için heyecanımız da çok yüksek. Marka olarak gerek akademik gerekse de mentorluk, iş imkânları ve diğer konularda desteğimiz sürecek.” dedi.

"Özel sektör üniversite iş birliğine güzel bir örnek"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da iş birliği ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Üniversiteler ürettiği bilimsel değerleri insanların ve toplumların hizmetine sunmakla yükümlüdür. Üretilen bu değerler, üniversite-özel sektör iş birlikleri ile anlam kazanmaktadır. Üniversite-özel sektör iş birliği etki sıralamasında ülkemizin önde gelen üniversitelerinden Trakya Üniversitesi ve Bor Holding çatısı altında, sektöründe ülkemizin en önde gelen firmalarından biri olan SIXT Türkiye ile imzaladığımız protokol ile önemli bir iş birliğini hayata geçiriyoruz. Araç kiralama sektörüne akademik katkı sağlayacak ve öğrencilerimize eğitimleri esnasında iş deneyimi sağlayacak bu iş birliğinde katkı sunan herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy da “Araç Kiralama Sektörüne” yönelik bir dersin Türkiye’de hatta dünyada bir ilk olarak okutulacağını belirterek “Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından müfredatı belirlenen ve üniversite genelinde okutulacak ve SIXT Türkiye direktörlüğünde, alanında uzman kişiler tarafından desteklenecek bu ders özel sektör-üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden biri oldu. Öğrencilerimizin iş, staj ve kariyer imkânlarını geliştirecek bu iş birliğinin aynı zamanda birçok akademik başarıya da yön vereceği düşüncesindeyim. Ülkemizde ve dünyada “ilk” niteliği taşıyan bu iş birliği için başta Rektörüm Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere SIXT Türkiye ve Borlease Otomotiv Genel Müdürü Yiğit Aras’a, bu protokolün oluşmasında katkı sağlayan hocalarıma, Bor Holding ve SIXT Türkiye İnsan Kaynakları birimlerine ve ekip üyelerine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.