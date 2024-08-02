Avrupa’nın en büyük hazır giyim fuarı IFCO için 5 kıtadan 10 bin alıcı İstanbul’a gelecek

Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestij organizasyonu ve aynı zamanda alanında Avrupa’nın en büyüğü olan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (IFCO) için geri sayım sürüyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından 7-9 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (IFM) 6’ncısı düzenlenecek IFCO’yu, 10 bini yabancı 25 bin alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, ilki Şubat 2022’de düzenlenen IFCO’nun kısa sürede büyük başarılara imza attığını bildirdi. Paşahan, IFCO’nun Türk hazır giyim endüstrisinin gücünü ortaya koyması açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, dünyaya açılma hedefiyle hareket eden Türk markalarının bu süreçte daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. İstanbul’u küresel moda merkezi yapma hedefinde IFCO’nun en önemli kilometre taşı olduğunu ifade eden Paşahan, şunları söyledi:

Açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe yapacak

“Türk moda endüstrisi olarak IFCO gibi bir marka yaratmış olmanın, Avrupa’nın en büyük hazır giyim ve moda fuarını düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin moda başkenti olan İstanbul, trendleri, modayı, tasarımı, markaları, ticareti ve iş birliklerini bir araya getirmek için ideal bir merkez. İHKİB, bu canlı merkezi tüm dünyaya tanıtan IFCO ile hazır giyim sektöründe yeni bir dönem açmayı hedefliyor. 6’ncısını düzenleyeceğimiz IFCO için hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık.

Fuarımızın açılışını Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve sektör temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Beş salonda toplam 30 bin metrekarelik alanda düzenleyeceğimiz IFCO’yu 10 bini yabancı yaklaşık 25 bin alıcının ziyaret etmesini bekliyoruz. Katılımcı firmalarımız AB ülkeleri başta olmak üzere, İngiltere, Rusya Federasyonu, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ve Orta Doğu olmak üzere çok sayıda ülke ve bölgeden gelen binlerce firmanın satın alma heyetleri ile bir araya gelecek. IFCO’da yaratacağımız sinerjinin önümüzdeki aylarda hazır giyim ihracatımıza da pozitif yansımaları olacağına inanıyoruz.”

Mustafa Paşahan, Türk hazır giyim endüstrisinin tanıtımına büyük katkı sunan IFCO’nun en kısa sürede ‘Prestijli Fuarlar’ kapsamına alınacağına inandığını da sözlerine ekledi.