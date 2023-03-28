Beyaz eşya ihracatında daralma sürüyor

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) 4 ana ürünün ve 6 ana ürünün şubat ayı üretim, iç satış, ihracat ve ithalatlarını karşılaştıran verileri yayımladı. Buna göre, ocakta 14 ayın en yüksek satışına ulaşan beyaz eşya sektörü şubat ayında satışlarda hız kesti.

Altı ana grupta üretim şubat ayında yıllık bazda yüzde 5 daralırken iki aylık dönemde de yüzde 2 geriledi. Şubat ayında 6 ana üründe iç satışlar geçen yıl aynı döneme göre yüzde 2 oranında arttı. Yılın ilk iki ayında iç satış artış oranı 2022’ye kıyasla yüzde 13 olarak gerçekleşti. En büyük düşüş ise ihracatta yaşandı. Buna karşın sektörün satışlarının yüzde 75’ini oluşturan ihracatta küresel gelişmeler nedeniyle daralma trendi sürdü.

2022’nin aynı dönemine kıyasla ihracatı yüzde 13 azaldı. İthalat ise şubatta aynı dönem aralıklarında sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 23 oranlarında artış gösterdi. Öte yandan TÜRKBESD verilerine göre, ihracat yılın ilk ayında Ocak 2022’ye göre yüzde 10 daralırken; iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar ise yüzde 2 oranında daralarak 2 milyon 407 bin 148 adede gerilemişti.

“Maliyetler, tedarik sıkıntıları ve enflasyon etkili”

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, sektörün satışlarının yüzde 75'ini oluşturan ihracattaki daralma eğilimi küresel gelişmeler nedeniyle sürdüğünü ifade etti. Dinçer, geçen ayki daralma sonrası şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Geçen yıl olduğu gibi savaş, enerji maliyetlerindeki artış, tedarik sıkıntıları ve küresel ölçekteki enflasyon ihracat üzerinde etkili oluyor. İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışların yüzde 7 daralarak 5 milyon 6 bin 997 adede geriledi. Yılın geri kalanı için hem iç satışlarda tüketicinin alım gücünü destekleyecek hem de ihracatta sektörünün rekabet gücünü korumasını sağlayacak düzenlemeler çok önemli olacak” dedi.