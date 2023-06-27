ADMIB Başkanı Tosyalı: “Rekabeti yeniden kazanıyoruz”

Demir-çelik sektörleri mayıs ayında 2,4 milyar dolarlık ihracata imza atarak, Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 11,1’lik pay almayı başardı. Demir ve demir dışı metaller sektöründe yüzde 2, çelik sektöründe ise yüzde 34,1’lik düşüş yaşandı.

Küresel talepteki düşüşün sürdüğünü kaydeden ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, enerji fiyatlarındaki iyileşme, hedef pazarlardan bazılarının yeniden canlanması, Türk sanayicisinin katma değerli üretim için yatırımlarının artması gibi faktörler sayesinde yılın ikinci yarısının ihracat açısından daha iyi geçeceğini belirtti.

Mayıs ihracatı yaraları sardı

Türkiye’nin mayıs ayı ihracatı nisan ayındaki çift haneli düşüşü telafi ederek yüzde 14,4’lük artışla 21,7 milyar dolara ulaştı. Demir ve demir dışı metaller ile çelik sektörlerinde ise başta dünyada genelinde yüksek enerji fiyatlarının etkisi ve dönemsel olarak talebin düşmesi ile ihracatta düşüş devam etti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü mayıs ayında yüzde 2’lik düşüşle 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, çelik sektörü yüzde 34,1’lik azalışla 1,3 milyar dolarlık ihracat yaptı. Demir ve demir dışı metaller ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 5,3 pay alırken, çelik ise yüzde 5,8’lik paya sahip oldu. İki sektör, yaşadığı düşüşlere rağmen Türkiye’nin mayıs ayı ihracatının yüzde 11,1’lik kısmını üstlendi.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) ise mayıs ayında demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1’lik artış göstererek 69 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 58,9’luk düşüşle 125 milyon dolar oldu.

İhracattaki koşullar iyileşmeye başladı

İhracatta yaşanan düşüşlerin devam ettiğini belirten ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, küresel ölçüde talepte düşüşün sürdüğünü söyledi. Rusya ve Ukrayna gibi büyük üretici-ihracatçı ülkelerin savaş halinde olmasının yanı sıra, enerji fiyatlarındaki artışın da düşüşte etkili olduğunu ifade etti.

Demir-çelik sektörünün enerji girdisinin en yoğun sektör olduğunu vurgulayan Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Enerji fiyatları giderlerimizin en önemli kısmını oluşturuyor, enerji fiyatlarındaki iyileşme, hedef pazarlardan bazılarının yeniden canlanması, Türk sanayicisinin katma değerli üretim için yatırımlarının artması gibi faktörler sayesinde ihracatımız, yılın ikinci yarısı için pozitife dönebilir diyebiliriz. Yıl sonu için daha ümitliyiz. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile özellikle ekonomide bir takım reformların hayata geçeceğine, üretimi odağına alan bir anlayışla ihracatın gelişmesine önemli katkı sunulacağına inanıyoruz. Bu vesileyle kabinedeki tüm bakanlarımıza da yürekten başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın TİM Genel Kurulu’nda 2028 yılı için vurgu yaptığı 400 milyar dolarlık ihracat hedefine demir-çelik sektörü olarak maksimum katkıyı vermeye çalışacağız.”

Akdeniz’in Cezayir’e ihracatı üç haneli büyüdü

Mayıs ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında en başarılı ülke 235,4 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi, 131 milyon dolar ile İtalya, 104 milyon dolar ile Romanya izledi. ADMİB’in ihracatında ise Irak’ın 14,7 milyon ile ilk sırada olduğu görüldü. Bu ülkeyi 14,6 milyon dolarla Almanya ve 14,4 milyon dolarla Mısır takip etti. İhracattaki en başarılı ilk 10 Pazar içinde Cezayir’deki yüzde 134’lük büyüme dikkat çekti.