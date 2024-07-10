İnşaat sektörü sinyal vermeye devam ediyor: Çelik fiyatlarında etkili oldu

Çin'de çelik fiyatları, Çin'deki zayıf inşaat sektörü sonucu zayıf talep nedeniyle üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) inşaat demiri %0,8 düşüşle 3.483 yuan/tona (478,73 dolar) geriledi. Bu da 8 Nisan'dan bu yana en düşük seviye oldu. Kontrat öğle tatilinde %0,7 düşüş yaşadı.

Çin'den gelen son veriler yurt içi talebin yavaş bir tempoda toparlanmaya devam ettiğini gösterdi ve inşaat verileri yılın ilk beş ayında çift haneli yüzdesel düşüş gösterdi.

SHFE'de sıcak haddelenmiş rulo çeliği, 8 Nisan'dan bu yana görülmemiş bir seviye olan 3.687 yuan/tona kadar düştü. Öğle tatilinde %0,5 düşüşle 3.688 yuan/tona geriledi.

SHFE'de filmaşin çeliği %0,7 düşüşle 3.665 yuan/tona ve paslanmaz çelik %1,2 düşüşle 13.955 yuan/tona geriledi.

Dalian Ticaret Borsası'nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, %1,2 düşüşle 818,50 yuan/tona gerilerken, Singapur Borsası'nda Ağustos ayı referans demir cevheri kontratı %2,3 düşüşle 106,90 dolar/tona geriledi.

DCE'de koklaşabilir kömür %2,7 düşüşle 1.520 yuan/tona ve kok kömürü %1,3 düşüşle 2.209 yuan/tona geriledi.

Bir trader, "Talep zayıf olsa da, tamamen buharlaşmış gibi değil. Bu nedenle, özellikle olumsuzlukların çoğunun fiyatlandığı göz önüne alındığında, fiyatlardaki herhangi bir düşüş çok dramatik olmayacak" dedi.

Trader, SHFE'de inşaat demiri kontratı için destekleyici seviyelerin yaklaşık 3.360 yuan, sıcak haddelenmiş rulo kontratı için ise 3.600 yuan olduğunu söyledi.