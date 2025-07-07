Demir fiyatları düşüşte!

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'in önemli çelik üretim merkezi Tangshan'daki üretim kısıtlamaları ve ABD'nin ticaret tarifeleriyle ilgili belirsizliğin devam etmesi nedeniyle talebe ilişkin endişelerin yeniden artması sonucu düştü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.19'da yüzde 0,68 düşüşle 731 yuan/tona (101,96 dolar) geriledi.

Singapur Borsası'ndaki ağustos ayı demir cevheri, yüzde 0,1 düşüşle 95,75 dolar/tona geriledi.

Bilgi sağlayıcı Tangshan Baochun Data, cumartesi günü WeChat hesabında yaptığı açıklamada, Çin'in kuzeyindeki Tangshan şehrindeki çelik üreticilerinin çevre koruma ile ilgili üretim kontrolü konusunda bildirim aldığını bildirdi.

Tangshan Baochun, bazı yerel fabrikaların sinterleme ekipmanlarının bazı kısımlarında bakım çalışmaları yaptığını belirtirken, analistler bu hamlenin demir cevheri talebini azaltmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, ABD'nin ticaret anlaşmalarına ilişkin son tarih yaklaşırken piyasaların gerginliğini koruduğunu belirtti.

Hafta sonu Malezya, Çin'den ithal edilen bazı demir ve çelik ürünlerine yüzde 3,86 ile yüzde 57,90 arasında değişen geçici anti-damping vergileri uyguladığını açıkladı.

Ancak, güçlü çelik marjlarının desteklediği demir cevherine yönelik kısa vadeli talebin dirençli olması, fiyatların daha fazla düşmesini sınırladı.

DCE'de kok kömürü ve kok sırasıyla yüzde 1,06 ve yüzde 0,56 düşüş gösterdi.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları düştü. İnşaat demiri yüzde 0,45, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,59, filmaşin yüzde 0,81 ve paslanmaz çelik yüzde 0,51 değer kaybetti.