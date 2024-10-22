Demirde talep endişesi fiyatları düşürdü
Demir cevheri, Çin'de çelik talebinin yumuşama işaretleri göstermesiyle düştü.
Demir fiyatları, zayıflayan çelik talebine yönelik artan endişeler nedeniyle gerileme gösterdi.
Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 04.48'de yüzde 0,91 düşüşle 759 yuan/ton (106,58 dolar) seviyesinde işlem gördü.
Singapur Borsası'ndaki gösterge Kasım ayı demir cevheri, seansın başlarında 100 dolar/tonluk önemli psikolojik seviyenin altına düştükten sonra, TSİ 04.41'de yüzde 1,08 düşüşle 100,7 dolar/tondan işlem gördü.
Mysteel danışmanlık şirketinin verilerine göre, inşaat çeliği ürünlerinin işlem hacmi dün bir önceki güne kıyasla yaklaşık yüzde 8 düşüşle 122.500 tona geriledi.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri kayıplar yaşadı. İnşaat demiri yüzde 0,83, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,05, filmaşin yüzde 2,2 ve paslanmaz çelik yüzde 1,34 değer kaybetti.
Analistler, makro duyarlılığın geçici olarak soğumasının ardından, spekülatif talebin önemli ölçüde azaldığını ve katı talepteki toparlanmanın sınırlı olduğuna dikkat çekti.