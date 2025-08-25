Küresel koşullar ve dampingli ürünler demir çelik sektörünü zorluyor

MERSİN/EKONOMİ



Yılın 7’nci ayındaki ihracatı değerlendiren Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Başkanı Fuat Tosyalı, mevcut küresel ortamın getirdiği risklere değindi. Küresel pazarda talep daralması ve zayıf fiyatların sürdüğünü dile getiren Tosyalı, önemli bir pazar olan Avrupa’da güçlü bir toparlanma beklemediklerini kaydetti. Tosyalı, “İçerideyse talebin zayıflığı, fiyat baskısı, yüksek enflasyon, yüksek faizler karlılıkların düşük devam edeceğini gösteriyor. Diğer taraftan Çin ürettiğini tüketemiyor ve bu sorun hala devam ediyor. O yüzden yılın geri kalanında da sanayinin çoğunda ve özellikle demir-çelik sektöründe Çin ve Uzak Doğu gerçeğiyle yüzleşmeye devam edeceğiz. Ülkemize giren devlet destekli dampingli ürünler, yerli sanayimize ve orta uzun vadede ihracatımıza zarar verecek. Bu konuda ilgili bakanlıklarımızın aldığı önlemlerin sıkılaşması elzemdir. Avrupa, çelik ithalatının yüzde 20’sini ülkemizden karşılıyor, fakat Çin arka kapıdan dolaşarak bu pazara girmeye çalışıyor. Çin, ara mamulde yapacağı agresif hamlelerle Türkiye’yi bir sıçrama tahtası olarak kullanabilir, Avrupa’yla çelik ticaretimizi bozabilir. Dikkatli olup kazanımlarımızı koruyacak adımlar atmalı, çeliğin stratejik bir sektör olduğu farkındalığıyla hareket etmeliyiz. Bu koşullar altında mevcut pazardaki rekabetçiliğimizi korumalı, yeni pazarlara yönelmeli, ürün çeşitliliğimizi artırmalıyız” diye konuştu.



Akdeniz’in ihracat zirvesine ABD yerleşti

Öte yandan Türkiye geneli demir-çelik ihracatında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkenin Almanya olduğunu aktaran Tosyalı, “Bu ülkeyi sırasıyla İtalya, ABD, Birleşik Krallık ve Romanya izledi. İlk 10 pazar içinde Fas’a yüzde 119 ve Birleşik Krallık’a yüzde 17’lik ihracat artışları kaydedildi. ADMİB ihracatında zirvenin sahibi ABD oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya, Irak ve Fas takip etti. İlk 10 pazar içinde ABD’ye yüzde 375, Sırbistan’a yüzde 367, Fas’a yüzde 89, Almanya’ya yüzde 76’lık artışlar dikkat çekti” ifadelerini kullandı.