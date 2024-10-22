ABD'de haftalık çelik üretimi 1 milyon 631 bin ton oldu

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 19 Ekim ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 artarak 1 milyon 631 bin ton oldu.

Çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre azaldı

CNBC-e'nin haberine göre üretim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,0 azaldı.

Çelik üreticileri, söz konusu haftada yüzde 73,4 kapasite ile çalıştı.

Yıl başından bu yana üretim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 azalarak 71 milyon 69 bin ton olarak kaydedildi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 76,4 olarak gerçekleşti.