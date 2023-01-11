ERDEMİR’den 4. kok bataryası yatırımı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR), enerji verimliliğini artıracak yeni yatırıma hazırlanıyor. Bu kapsamda ERDEMİR’in kuruluşundan bu yana aralıksız hizmet veren birinci ve ikinci bataryalarının yerini alacak olan, yıllık 800 bin ton kapasiteli 4. kok bataryasının Cumhuriyet’in 100. yılında devreye alınması hedefleniyor.

ERDEMİR’in dördüncü kok bataryası, toz toplama filtre sistemleri ve yüksek seviye otomasyonu gibi birçok yüksek teknolojik özelliğe sahip olacak. Yeni batarya, şirketin çevre performansını artırırken, ithal kok alımının azaltılmasını da sağlayacak. ERDEMİR, 2023-2024 döneminde de verimliliğe yönelik yeni yatırımları devreye alacak.