  1. Ekonomim
  2. Demir-Çelik
  3. Temel metal fiyatları zayıf ekonomik verilerle düştü
Takip Et

Temel metal fiyatları zayıf ekonomik verilerle düştü

Çoğu temel metalin fiyatları, en büyük tüketici Çin de dahil olmak üzere küresel çapta son dönemde açıklanan zayıf ekonomik verilerin ardından oluşan sönük talep görünümünün baskısıyla perşembe günü düştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Temel metal fiyatları zayıf ekonomik verilerle düştü
Takip Et

Metal Borsası'nda (LME) üç aylık alüminyum TSİ 0850'de yüzde 0,3 düşüşle ton başına 2.350 dolara gerilerken, nikel yüzde 0,5 düşüşle 16.130 dolara, çinko yüzde 1,4 düşüşle 2.757 dolara geriledi, bakır ise 8.966,50 dolar ile düne göre yüzde 0,07 artıda.

LME kurşun yüzde 0,6 düşüşle ton başına 2.008 dolara gerilerken, kalay yüzde 0,36 düşüşle 30.390 dolara geriledi.

Temmuz ve ağustos aylarında düşüş gösteren LME bakır, güçlü bakır katot üretimi ve zayıf talep görünümünün baskısıyla bu ay şimdiye kadar yüzde 0,4 geriledi.

ANZ analistleri, “Bakır, Çin'deki talep görünümünün giderek daha karamsar bir hal alması nedeniyle baskı altında kaldı. Piyasa, Pekin'in daha fazla teşvik önlemiyle yavaşlamayı ele almakta başarısız olacağından endişe duymaya devam ediyor” dedi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören Ekim vadeli bakır kontratı gün ortasında yüzde 0,3 düşüşle ton başına 71.800 yuan (10.111,54 dolar) oldu.

5 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...5 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans
Biden çelik devinin satışına onay vermeyebilirBiden çelik devinin satışına onay vermeyebilirDünya
Demir-Çelik
Demir fiyatı, yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde kapanış yaptı
Demir fiyatı, yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde kapanış yaptı
Temel metallerin çoğunda fiyat düştü
Temel metallerin çoğunda fiyat düştü
Türkiye'nin ham çelik üretimi yüzde 4 arttı
Türkiye'nin ham çelik üretimi yüzde 4 arttı
Demir yükselirken, metal fiyatları baskılandı
Demir yükselirken, metal fiyatları baskılandı
Metal fiyatlarında gerileme
Metal fiyatlarında gerileme
Avrupa demir-çelik talebinde rotayı Türkiye’ye çevirdi, ihracatta rekor geldi
Avrupa demir-çelik talebinde rotayı Türkiye’ye çevirdi, ihracatta rekor geldi