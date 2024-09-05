Temel metal fiyatları zayıf ekonomik verilerle düştü

Metal Borsası'nda (LME) üç aylık alüminyum TSİ 0850'de yüzde 0,3 düşüşle ton başına 2.350 dolara gerilerken, nikel yüzde 0,5 düşüşle 16.130 dolara, çinko yüzde 1,4 düşüşle 2.757 dolara geriledi, bakır ise 8.966,50 dolar ile düne göre yüzde 0,07 artıda.

LME kurşun yüzde 0,6 düşüşle ton başına 2.008 dolara gerilerken, kalay yüzde 0,36 düşüşle 30.390 dolara geriledi.

Temmuz ve ağustos aylarında düşüş gösteren LME bakır, güçlü bakır katot üretimi ve zayıf talep görünümünün baskısıyla bu ay şimdiye kadar yüzde 0,4 geriledi.

ANZ analistleri, “Bakır, Çin'deki talep görünümünün giderek daha karamsar bir hal alması nedeniyle baskı altında kaldı. Piyasa, Pekin'in daha fazla teşvik önlemiyle yavaşlamayı ele almakta başarısız olacağından endişe duymaya devam ediyor” dedi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören Ekim vadeli bakır kontratı gün ortasında yüzde 0,3 düşüşle ton başına 71.800 yuan (10.111,54 dolar) oldu.