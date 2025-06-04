Demir cevheri, kısa pozisyonların kapatılmasıyla toparlandı

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, önceki gün yaklaşık iki ayın en düşük seviyesine ulaştıktan sonra, TSİ 06.00'da yüzde 0,72 artışla 700 yuan/ton (97,41 dolar) seviyesinde işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki temmuz ayı demir cevheri, yüzde 0,21 artışla 94,5 dolar/tona çıktı.

Analistler, son birkaç gün içinde fiyatların dramatik bir şekilde düştüğünü ve vadeli işlem fiyatlarının spot fiyatların altında kaldığını, bunun da vadeli işlemler için yakın vadede sınırlı bir düşüş alanı olduğu anlamına geldiğini belirtti.

Analistlere göre bu durum, bazı kısa vadeli yatırımcıların pozisyonlarını kapatmasına neden oldu.

Demir cevheri talebinin bir göstergesi olan ortalama günlük sıcak metal üretimi, 30 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre yüzde 0,7 düşüşle 2,42 milyon tona geriledi. Mysteel verilerine göre, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 daha yüksek.

Analistler, cevher fiyatlarındaki sıçramanın bir ölçüde kömür ve kok fiyatlarındaki gecelik yükselişten kaynaklandığına inanıyor.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü, salı günü yaklaşık dokuz yılın en düşük seviyesine ulaştıktan sonra seansın başlarında yaklaşık yüzde 3 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları artış kaydetti. İnşaat demiri yüzde 0,48, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,69, filmaşin yüzde 0,55 ve paslanmaz çelik yüzde 0,28 değer kazandı.