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Demir cevheri yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine geriledi

Demir cevheri vadeli işlemleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ithalatına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkarma planının yol açtığı talep endişeleri ve Çin'deki zayıf fabrika verilerinin etkisiyle yaklaşık iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Haber Merkezi
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Demir cevheri yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
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Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,92 düşüşle 697 yuan/ton (96,84 dolar) seviyesinde tamamladı.

Kontrat, seansın erken saatlerinde 690,5 yuan/ton ile 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Singapur Borsası'ndaki temmuz ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.34'te yüzde 1,03 düşüşle 94,25 dolar/tona geriledi. Kontrat, daha önce 93,8 dolar ile 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Cuma günü Trump, ithal çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarma planını açıkladı ve küresel çelik üreticileri üzerindeki baskıyı artırarak ticaret savaşını derinleştirdi.

Dün ABD'de çelik ve alüminyum fiyatları yükselirken, yabancı çelik üreticilerinin hisseleri düşüş yaşadı.

90 günlük ara verilmesine rağmen, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında devam eden gümrük vergisi savaşı Çin imalat sektörünü etkiledi ve çeliğin talep görünümüne gölge düşürdü.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,97 ve yüzde 0,91 düşüşle yaklaşık dokuz yılın en düşük seviyesine geriledi.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları, hammadde maliyetlerinin düşmesi nedeniyle değer kaybetti.

İnşaat demiri yüzde 0,88, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,55, filmaşin yüzde 0,25 ve paslanmaz çelik yüzde 0,39 değer kaybetti.

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