Demir haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor

Demir cevheri vadeli işlemleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın “çelik türev ürünleri”ne yüzde 50 gümrük vergisi uygulama planının piyasa duyarlılığını olumsuz etkilemesi nedeniyle üst üste ikinci seans düşüşünü sürdürdü ve haftalık kayba hazırlanıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, yüzde 0,5 düşüşle 700,5 yuan/ton (97,63 dolar) seviyesinde işlem gördü. Kontrat, bu hafta şu ana kadar yüzde 1,1 değer kaybetti.

Singapur Borsası'nda temmuz ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.05'te yüzde 0,68 düşüşle 93,9 dolar/tona geriledi ve bu hafta şu ana kadar yüzde 1,7 değer kaybetti.

Neredeyse bir aydır 100 dolarlık önemli psikolojik seviyenin altında seyreden kontrat, seansın erken saatlerinde 93,65 dolar/ton ile 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, buzdolapları ve daha fazlasını içeren bir dizi ithal ev aleti, 23 Haziran'dan itibaren Trump'ın yüzde 50'lik çelik gümrük vergisine tabi olacak.

Çinli analistler, bunun şimdilik büyük ölçüde duyarlılık kaynaklı bir tepki olduğunu ve herhangi bir etkinin çelik endüstrisine yansımalarının zaman alacağı için yakın vadede Çin çelik piyasası üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını söyledi.

Çelik üretiminde kullanılan temel hammaddeye olan talep güçlü seyrini sürdürerek kayıpların sınırlanmasına yardımcı oldu.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 0,3 arttı.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları zayıfladı. İnşaat demiri yüzde 0,81, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,91, filmaşin yüzde 0,94 ve paslanmaz çelik yüzde 0,28 değer kaybetti.