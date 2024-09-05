Biden çelik devinin satışına onay vermeyebilir

Kaynakların verdiği bilgiye göre ABD Başkanı Joe Biden Japonya’nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel’in U.S. Steel Corp’u satın alma işlemini reddetmeye hazırlanıyor.

ABD şirketlerine yapılan yabancı yatırımları inceleyen bir panel olan ABD Yabancı Yatırım Komitesi’nin (CFIUS), önerilen anlaşmayı incelemesinin ardından Biden’ın anlaşmayı sonlandırmayı planladığı belirtiliyor. Konu hakkında kararın bu hafta alınacağı ifade ediliyor.

U.S. Steel‘in hisselerinde yüzde 24’lük düşüş

Haberin ardından ABD’li çelik üreticisi U.S. Steel‘in hisseleri yüzde 24’lük düşüş kaydetti.

Bloomberg HT'nin haberine göre Anlaşmayı engellemeye yönelik herhangi bir adım davaya konu olabilir. Kaynaklardan biri, Nippon Steel’in anlaşmadan gönüllü olarak çekilmeyi planladığına dair bir işaret olmadığını bildirdi.

"Amerikan çelik şirketi olarak kalması hayati önem taşımaktadır"

Biden daha önce de satın almaya karşı olduğunu açıklamış ve "U.S. Steel, yüzyılı aşkın bir süredir ikonik bir Amerikan çelik şirketi olmuştur ve yurt içinde sahip olunan ve işletilen bir Amerikan çelik şirketi olarak kalması hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray U.S. Steel'in ulusal güvenlik açısından kritik olan çelik üretimindeki temel rolü göz önüne alındığında, önerilen satın alımın "ciddi incelemeyi" hak ettiğini açıklamıştı.

Anlaşmayı savunanlar da ABD’nin Japonya gibi müttefik bir ülkede yerleşik ve özellikle de Çin ile rekabet edebilecek ölçekte ortak bir varlık yaratabilecek şirketin teklifini reddetmemesi gerektiğini belirtiyor.

U.S. Steel anlaşma tamamlanmazsa binlerce çalışanın işinin tehlikeye gireceği uyarısı yaptı.