Temel metaller, Çin'deki tatil nedeniyle zayıf geçen işlemlerde toparlandı

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.07'de yüzde 0,5 artışla 9.879 dolar/tona, alüminyum yüzde 0,3 artışla 2.618 dolar/tona, nikel yüzde 0,4 artışla 17.590 dolar/tona ve çinko yüzde 0,7 artışla 3.113 dolar/tona yükseldi.

LME'de kurşun yüzde 1 artışla 2.116 dolar/tona yükselirken, kalay yüzde 0,7 düşüşle 33.215 dolar/tona geriledi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha fazla faiz indirimi bahislerini geri iten yorumlarıyla yükselen ABD doları, kazançları sınırladığı için metaller toparlanmaya rağmen dünkü en yüksek seviyelerinin altında kaldı.

Dün LME'de bakır, Çin'den gelen likidite enjeksiyonu, mortgage faiz indirimleri ve konut satın alma kısıtlamalarının hafifletilmesi gibi bir dizi destekleyici önlemin de etkisiyle 10.158 dolar/ton ile yaklaşık dört ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ancak fiyatlar, yatırımcıların ve işlemcilerin Çin'in 1-7 Ekim tatili öncesinde ve çeyreğin takvim sonu itibariyle pozisyonlarını kapatmasıyla kapanışta geriledi.

Kaynaklar, en büyük nikel üreticisi Çinli Tsingshan'ın Endonezya'daki ferronikel üretimini cevher sıkıntısının devam etmesi nedeniyle azalttığını söyledi.