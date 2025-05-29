Demir fiyatları toparlandı

Demir cevheri vadeli işlemleri, ABD federal mahkemesinin Başkan Donald Trump'ın “Kurtuluş Günü” gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesini engellemesinin ardından piyasadaki olumlu havanın etkisiyle dört günlük düşüş serisini sonlandırdı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.55'te yüzde 1,15 artışla 706 yuan/ton (98,06 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'nda referans haziran ayı demir cevheri, yüzde 0,74 artışla 96,8 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.

Dün bir ABD ticaret mahkemesi, Trump'ın tarifelerinin yürürlüğe girmesini engelledi ve başkanın, ABD'ye satışları alımlarından fazla olan ülkelerden yapılan ithalata genel gümrük vergisi uygulayarak yetkisini aştığına dair kapsamlı bir karar verdi.

Analistler, mahkeme kararının yatırımcıların güvenini artırdığını ve demir piyasalarında toparlanma fırsatı yarattığını söyledi.

Analistlere göre yine de çeliğe olan mevsimsel talep zirveye ulaştı ve inşaat malzemelerine olan talep düşmeye devam edecek.

Bu arada, Pekin daha önce bu yıl ham çelik üretimini azaltmak istediğini açıklamış olsa da tüccarlar ve çelik üreticileri, sektörün karlılığının artmasıyla birlikte kesintilerin uygulanmasının olası olmadığını düşünüyor.

Öte yandan güçlenen dolar fiyatları baskı altında tuttu.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,78 ve yüzde 0,74 değer kaybetti.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çoğu çelik referans fiyatı değer kazandı. İnşaat demiri yüzde 0,37, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,3, filmaşin yüzde 0,65 değer kazanırken, paslanmaz çelik yüzde 0,16 değer kaybetti.