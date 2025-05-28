Demir çelik ihracatı büyüme ivmesini artırdı

MERSİN/EKONOMİ



Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü, nisan ayında yüzde 18 artış göstererek 1,1 milyar dolarlık ihracata imza attı. Türkiye çelik sektörü de bu ayda yüzde 9,6 artış ile 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) nisan ayı verilerine göre, demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 21 artışla 62 milyon dolara ulaşırken, çelik ihracatı geçen yılın nisan ayı ile aynı performansı göstererek 147 milyon dolar oldu. Nisan ayında Türkiye geneli demir-çelik ihracatında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke Almanya oldu. Bu ülkeyi sırasıyla İtalya, ABD, İspanya ve Irak izledi. İlk 10 pazar içinde ABD’ye yüzde 57, Fas’a yüzde 53, İtalya’ya yüzde 43’lük artışlar kaydedildi. ADMİB’in nisan ihracatında ise zirvenin sahibi Irak oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya, İtalya, ABD ve Yunanistan takip etti. İlk 10 pazar içinde İtalya’ya yüzde 235, Irak’a yüzde 150, Yunanistan’a yüzde 135 ve Almanya’ya yüzde 111’lik artışlar dikkat çekti.



“Hedefimize güçlü adımlarla ulaşmak istiyoruz”

Sektörün nisan ayında hem ülke geneli hem de Akdeniz’de başarılı bir performansa imza attığını söyleyen ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, ana pazar olan Avrupa’nın yanı sıra, komşu ülkelerde ve ABD pazarında iyi bir performans gösterdiklerini belirtti. Sektörün pazar çeşitliliğini artırmak amacıyla birçok önemli etkinlik düzenlediklerini aktaran Tosyalı, “Ticaret Bakanlığımızın belirlediği hedef ve uzak ülkeler stratejilerini de baz alarak önemli lokasyonlarda gerek fuar katılımları gerek sektörel ticaret heyetleri düzenleyerek, üye firmalarımıza yeni iş bağlantıları sağlamaya gayret ediyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra, inovatif ve çevre dostu ürünler geliştirerek sektördeki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gayemiz, yılsonu için belirlediğimiz ihracat hedefine güçlü adımlarla ulaşmak” dedi.