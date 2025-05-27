Demir fiyatları üretimde azalış beklentileriyle düştü

Demir cevheri vadeli kontratları, uzun süredir kapasite fazlalığından muzdarip olan Çin'de ham çelik üretiminin azaltılacağına dair piyasada yeniden konuşulmaya başlanmasıyla üçüncü seansta da düştü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 2,18 düşüşle 695,5 yuan/ton (96,73 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge haziran ayı demir cevheri, yüzde 1,31 düşüşle 95,8 dolar/tondan işlem gördü.

Bugün Çin Demir ve Çelik Birliği Başkan Yardımcısı Tang Zujun, Singapur'da düzenlenen bir sektör etkinliğinde yaptığı konuşmada, Çin'in arz ve talep arasındaki uyumsuzluğu gidermek için çelik sektörünün genişlemesini kontrol etmeye çalıştığını söyledi.

Analistler, Shandong eyaletindeki bazı üreticilerin üretimlerini azaltmaya başladığını öne süren teyit etilmemiş haberlerte atıfta bulunarak, “Ham çelik üretim kesintileriyle ilgili yenilenen spekülasyonlar demir cevheri piyasasındaki endişeleri yeniden alevlendirdi” dedi.

Yine de bugün açıklanan resmi verilere göre Çin'in sanayi kârları Nisan ayında hız kazanarak ABD ile yaşanan ticari gerilimler ve yurtiçinde devam eden deflasyonist baskılar karşısında ekonomik dayanıklılığın sinyalini verdi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,81 ve yüzde 2 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri değer kaybetti. İnşaat demiri yüzde 1,36, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,46, filmaşin yüzde 0,19 ve paslanmaz çelik yüzde 0,04 değer kaybetti.